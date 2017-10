MATERNIDADE SERÁ REABERTA HOJE?

Prefeitura afirma que funcionamento será retomado neste sábado (7). No entanto, Ministério Público diz que não foi definido prazo para a reabertura, pois repasses ainda são “insuficientes”

DA REDAÇÃO– De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Caratinga, a Maternidade Grimaldo Barros de Paula voltará a funcionar neste sábado (7). A reabertura teria sido definida após uma reunião realizada na quinta-feira (5), no gabinete da Prefeitura de Caratinga. O encontro teve a participação do prefeito Wellington Moreira; Wagner Barbalho, secretário de Saúde; da promotora de Saúde do Ministério Público, Flávia Alcântara; da assessora de Planejamento da Mesa Interventora do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Miriam Araújo Coelho; além de prefeitos e demais representantes dos municípios da região. A assessora do HNSA apresentou uma proposta de análise de contratualização/SUS e financiamento da unidade de saúde.

De acordo com a Prefeitura, para o retorno de atendimentos da maternidade, o HNSA tem um gasto de aproximadamente R$ 900 mil. Na reunião teria sido definido que os municípios repassarião para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora uma verba total de R$ 203 mil através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de renda per capita de R$ 1 para a saúde. “Por ser considerado um município de gestão plena e de população de quase 100 mil habitantes, Caratinga fará um repasse mensal de R$ 91 mil. Esse valor será somado aos recursos enviados pelo Governo Federal e Secretaria Estadual de Saúde”, ressaltou a nota.

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora vem enfrentando dificuldades de funcionamento há vários anos, acumulando uma dívida superior a R$ 35 milhões. Apesar das dificuldades financeiras dos municípios, os prefeitos se uniram para tentar reabrir o hospital e realizaram diversas reuniões com as autoridades de saúde envolvidas. O prefeito Dr. Welington disse que o município de Caratinga sempre foi “sensível aos problemas” do HNSA e que o intuito da Prefeitura é oferecer o que há “de melhor para os moradores.

O DIÁRIO questionou, via e-mail, a direção do HNSA sobre a possível reabertura da maternidade no dia de hoje, mas não obteve resposta até o final dessa edição. Por sua vez, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga informou que na próxima segunda-feira (9) haveria uma coletiva para tratar desse assunto.

UTIs neonatal e adulto

Fechado desde o dia 31 de agosto, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora voltou a receber pacientes no dia 18 de setembro. De acordo com comunicado expedido pela própria administração da unidade, a reabertura era parcial, somente com as clínicas masculina e feminina em funcionamento.

Até o momento, cirurgias ainda não podem ser agendadas e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) permanece fechada. De lá para cá, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi inaugurada no município, mas no local o paciente é estabilizado, e em caso de necessidade, transferido para um hospital que realize cirurgias e faça internações. Como em Caratinga o hospital ainda não atende estes tipos de pacientes, é necessária transferência para hospitais de outras cidades, o que demanda tempo.

No entanto, segundo informações da nota encaminhada pela Prefeitura, na próxima semana uma equipe da Vigilância Sanitária do Estado realizará uma visita ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para avaliar a reabertura das UTIs neonatal e adulto.

MP diz que não há prazo para reabertura

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para saber mais detalhes dessa possível reabertura da maternidade.

Em nota, o MPMG afirmou que segundo a 4ª Promotoria de Justiça de Caratinga, na reunião realizada ficou determinado que a reabertura de maternidade e das Unidades de Terapia Intensiva é de suma importância, mas, como os repasses ainda são insuficientes, “não foi definido prazo para a reabertura”. “A representante do hospital presente na reunião se comprometeu a unir esforços para que as unidades voltem a funcionar o mais rápido possível, desde que os municípios façam o repasse de recursos”, ressaltou.

Sobre os repasses ao hospital, o Ministério Público ainda adiantou que há um inquérito em trâmite. “No curso do inquérito, foi proposto um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que objetiva o cofinanciamento da assistência hospitalar por parte dos 13 municípios da microrregião. O documento determina o valor de R$ 1 por habitante e já foi assinado por alguns municípios. Outros sinalizaram interesse de assiná-lo”.

O MPMG ainda ressaltou que o conteúdo do TAC não será divulgado agora, uma vez que ele ainda não foi assinado por todos.