Bandido se passa por comprador, pede para fazer test drive e foge com o veículo

DA REDAÇÃO – Ontem foi registrada uma ocorrência em Ubaporanga referente a um golpe, onde um proprietário de veículo foi enganado. Um bandido se passou por comprador, pediu para fazer test drive, mas acabou fugindo no Fiat Strada que estava à venda.

De acordo com o proprietário, por volta das 11h40 dessa sexta-feira (6), um indivíduo moreno claro, que usava camisa e boné brancos, calça jeans e carregava uma mochila, lhe procurou em sua residência e pediu para fazer test drive no Fiat Strada. Segundo a vítima, o tal ‘comprador’ disse que iria com o Fiat Strada até perto de um boteco e que retornaria.

O dono do carro autorizou o test drive, mas passada uma hora, procurou a Polícia Militar para fazer o registro de ocorrência. Ele disse que não conhece o indivíduo que se passou por comprador.

O veículo não tinha sido localizado até o final dessa edição.