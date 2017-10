PM detém suspeitos de tentativa de roubo e homicídio

ENTRE FOLHAS – A Polícia Militar conseguiu deter três suspeitos de tentarem roubar em uma casa da rua Flausina de Souza, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Entre Folhas. Durante o crime, foi efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Admilson Franco Loures, 58 anos. Dentre os suspeitos, dois são menores e o outro acusado é Vinícius Andrade de Oliveira, 18 anos.

Segundo o tenente Anderson, por volta das 21h de quinta-feira (5), militares receberam a chamada informando que Admilson havia dado entrada no posto de saúde, vítima de disparo de arma de fogo. Os policiais foram ao local e constataram que ele havia sido atingido no ombro direito. “A vítima informou que três pessoas entraram em sua residência, nos passou características e com essas informações, os militares foram à casa de um menor, 14 anos, que é bem conhecido pela prática de crimes em Entre Folhas. Ele estava chegando, mas não disse onde estava; com insistência, afirmou ter tentado praticar um roubo junto de outras duas pessoas”, explicou o tenente.

De acordo com a PM, o adolescente agiu junto de Vinicius Andrade de Oliveira, 18, e o irmão dele, um menor, 16. Os militares foram até a casa desses acusados e a mãe dos jovens autorizou a entrada na residência. Durante buscas, os policiais apreenderam cinco munições calibre 22 e as roupas que os suspeitos estariam usando na hora do crime.

A vítima, que está fora de risco, reconheceu os três jovens como sendo os autores do crime. Ontem pela manhã um parente de Admilson procurou a PM informando que o telhado havia sido retirado, por onde provavelmente os suspeitos entraram. “Recentemente teve um roubo da mesma forma na cidade, acredito que sejam os mesmos autores”, disse o tenente Anderson.

Ainda de acordo com informações da polícia, a vítima tentou conter autor que estava armado, por isso foi alvejado, “quando o indicado é não esboçar qualquer reação”.

Os suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.