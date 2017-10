Imbé de Minas promove ações voltadas para as crianças

IMBÉ DE MINAS – Com o Dia das Crianças chegando, a Prefeitura de Imbé de Minas, juntamente com a Secretaria de Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, vem proporcionando uma semana de muitas alegrias aos alunos e munícipes de Imbé de Minas.

Para Alessandra Rodrigues, secretária de Educação, este momento é de grande valia e importância, porque não é só a brincadeira, “é o momento de socialização, do lúdico, de explorar conhecimentos e acima de tudo trabalhar o biopsicossocial de cada aluno. É uma afirmação da importância e significado dessa etapa cultural e lúdica na vida e na formação das crianças da nossa Imbé de Minas”.

O prefeito Marcos Antônio do Carmo (DEM), pensando na diversidade cultural, trouxe para Imbé de Minas o cinema na Praça Sant’Ana com o filme voltado para a criançada “Um time show de bola”, de Juan Jose Campanella. “É muito mais do que um evento de festividades. Considerando o histórico da Educação Infantil, o estabelecimento dessa jornada de brincadeiras lúdicas e culturais, como nossa secretaria Alessandra afirmou, é uma ação altamente significativa para o fortalecimento das políticas públicas e para o reconhecimento social dos sujeitos da primeira infância”, relatou o prefeito.