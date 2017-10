Cemig abre concurso público para eletricista e mantenedor

DA REDAÇÃO– A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) abriu inscrições para concurso público para provimento de 47vagas e a formação de cadastro de reserva para as funções de eletricista e mantenedor.

As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9h do dia 4 de dezembro de 2017 às 23h59 do dia 11 de janeiro de 2018, por meio do endereço eletrônico da Fundação Mariana Resende Costa-Fumarc (responsável pelo certame): www.fumarc.com.br.

As vagas disponíveis são para funções de eletricista de linhas e redes aéreas, eletricista de linhas de transmissão e eletricista de redes subterrâneas de distribuição, que exigem escolaridade média e estatura mínima de 1,60 metros; e eletricista de montagem elétrica de linhas, mantenedor eletroeletrônico da geração e mantenedor mecânico da geração, que pedem formação média, altura mínima de 1,60 metros e carteira de habilitação de categoria mínima B. Os cargos têm salário base de R$ 1.900 por jornada semanal de trabalho de 40 horas.

As lotações acontecerão nas regiões de Centro Belo Horizonte, Leste, Mantiqueira, Norte, Oeste, Sul e Triângulo. O local de trabalho será de acordo com a opção do candidato pela região de trabalho escolhida no ato da inscrição. No entanto, na forma do parágrafo 1º, do Artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a critério exclusivo da empresa poderá o empregado ser transferido do seu local de trabalho para atender real necessidade de serviço, sem obrigatoriedade de modificação salarial, de qualquer natureza.

O concurso público terá provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, contendo 50 questões elaboradas pelo sistema de múltipla escolha com quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma resposta será correta, sendo cada questão com o valor de um ponto. Serão 26 questões de Conhecimentos Específicos, 14 de Interpretação de Texto/Português Instrumental e 10 de Raciocínio Lógico.

A aplicação das provas acontece nas cidades de Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha, no dia 25 de fevereiro de 2018.

Os candidatos que vierem a ser admitidos participarão do Processo de Formação Integrada, que é dividido em duas etapas distintas, de caráter eliminatório, e tem por objetivo capacitar o empregado para o exercício das atividades inerentes à função para a qual concorreu. A primeira etapa, denominada de Fase Escolar, será realizada sob a responsabilidade da Gerência de Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento da Empresa, no campus da Univercemig, em Sete Lagoas (MG), e a segunda etapa, denominada de Prática Profissional, será realizada nas instalações da empresa, na região de trabalho de opção do candidato, à época da inscrição.