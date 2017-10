Obra da artista Mariana Vilela está sendo exibida no Casarão das Artes

CARATINGA – Inicia hoje no Casarão das Artes, a exposição Mapa dos Sonhos da artista Mariana Vilela. O trabalho da artista investiga relações entre corpo, arquitetura e a geografia, sobretudo os afetos por eles estabelecidos. Seu olhar volta-se para lugares abandonados, inóspitos e em ruínas por quais passamos todos os dias sem nos darmos conta. Lugares em processos de desertificação. Busca (des)compor seu corpo em linhas para estabelecer um diálogo com o espaço. Para isso, fricciona a ação de dormir que, por sua natureza, busca o conforto e acolhimento em um espaço familiar, com esse lugar inabitável, para ressaltar um entorno não familiar que, na verdade, é familiar, pois é lugar de passagem. Com este trabalho que borra limites entre fotografia e performance, Mariana busca descobrir novas formas de entender e atuar nesses desertos urbanos com a possibilidade de trazer aos olhos a beleza. Assim, rompendo barreiras conceituais, a sua arte nos convida a participar de uma narrativa poética do cotidiano brasileiro, despertando-nos vivenciar reações emocionais e sensações, através linguagem onírica, expressão básica da alma humana.

A exposição ficará aberta ao público até o dia 28 de outubro, de segunda à sexta de 09h às 21h, a entrada é franca. O Casarão das Artes fica situado na Rua João Pinheiro, 154, centro – Caratinga.

Professor Américo Galvão