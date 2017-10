Convênio entre prefeituras e Faculdade Doctum foi destaque na abertura do Fórum das Cidades e SEPHIC

CARATINGA – Entre os dias 02 e 05 de outubro a Faculdade Doctum de Caratinga e o Instituto Revitaliza realizaram o “Fórum das Cidades – Caratinga e Região” e o “3º Seminário de Patrimônio Histórico e Cultural do Leste de Minas – SEPHIC”, com o tema: “A cidade como espaço de memória e cidadania”. As ações dos eventos foram promovidas em parceria, e recebeu apoio das importantes instituições: Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-MG, Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA-MG.

A abertura do “Fórum das Cidades” e “SEPHIC”, aconteceu no auditório da Doctum, onde estiveram presentes representantes de vários municípios da região. Após as palavras do presidente da Rede de Ensino Doctum, professor Cláudio Leitão, e o do presidente do Instituto Revitaliza, professor Leonardo Caetano, a Rede de Ensino Doctum assinou convênio de parceria com os representantes das prefeituras presentes no evento, sendo Prefeitura Municipal de Caratinga, Santa Rita de Minas, Matipó; Ubaporanga; Durandé; Conceição de Ipanema; Raul Soares; Itanhomi; Iapu e São José do Mantimento.

Após esse momento solene, o historiador e ex-diretor do IEPHA – Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Carlos Henrique Rangel, ministrou a palestra com o tema “A evolução da proteção do patrimônio cultural no país e no estado de Minas Gerais”, de forma lúdica e poética, encantou a todos os presentes.

O evento teve continuidade à noite, com a apresentação teatral, “Rua da Passagem”, encenada pelo “teatro do aprendente”, em parceria com a companhia “UAI SOUL”. Dois personagens da peça, João do Povo e Maria da Gente, foram idealizados pelo Prof. Cláudio Leitão, para serem intérpretes dos anseios da nossa população. Os personagens da peça revelam a vivência de um lavrador que observa com sabedoria e indignação o movimento da cidade e a luta de uma líder comunitária no cotidiano urbano. O texto foi roteirizado pelo professor Américo Galvão e dirigido por Bia Mussi. O elenco é composto por: Hudson Thuler, Lidia Karen, Lara Machado, Ana Paula Faustino, Nicole Lima e Edvaldo Rodrigues. Na sequência, tivemos a palestra “Participação Popular na Defesa do Meio Ambiente”, ministrada pelo professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Doctum de Caratinga, o advogado Oscar Alexandre.

O segundo dia de atividades do “Fórum das Cidades” e “SEPHIC”, iniciou com a palestra “Patrimônio Cultural e Identidade – A experiência do COMPAC em Caratinga”. O palestrante Cláudio Barros, também professor da Rede de Ensino Doctum, compartilhou de seu conhecimento, encantando os alunos e demais participantes. No período da tarde, a contribuição foi do palestrante Fernando Pimenta Marques, Diretor de Promoção do IEPHA – MG, que abordou o tema “Participação e a preservação do Patrimônio Cultural no estado de Minas Gerais”. Após a palestra, Fernando participou como mediador na “Mesa Redonda”, com a participação dos Gestores Municipais de Patrimônios Culturais e alunos da Doctum, para discutirem o tema “Qual o papel do ICMS Patrimônio Cultural na construção de uma política pública de preservação?”. No período da noite, as atividades iniciaram com o palestrante e professor da Rede de Ensino Doctum, Salatiel Ferreira Lúcio, que abordou o tema “A importância do Plano Diretor para o Planejamento da Cidade”. E na sequência, a palestrante foi a ilustre arquiteta, Wilma Lúcia Leitão Kruger, que ministrou o tema “Cidade do Sáculo XXI – Inteligente e Digital”.

Nessa quarta-feira (4), terceiro dia do evento, as atividades iniciaram com a palestra do professor Bruno Alcântara, que trouxe o tema “Planejamento Urbano e Urbanismo em Cidades Pequenas e Médias”. À tarde, as palestras foram ministradas por Leonardo de Souza Caetano, com o tema “Patrimônio Histórico e Cultural: a cidadania se constrói por meio da memória”, e na sequência o palestrante professor Tiago Cunha, ministrou a palestra com o tema “Novos desafios: Interfaces entre planejamento urbano e a gestão do Patrimônio Cultural”. E para encerrar o terceiro dia do “Fórum das Cidades” e “SEPHIC”, o professor Bruno Alcântara, ministrou a palestra “Planejamento Urbano e Urbanismo em Cidades Pequenas e Médias”, e na sequência foi realizada uma Mesa Redonda, que discutiu o tema desse Seminário “A cidade como espaço de memória e cidadania”, a discussão contou com a mediação do professor Américo Galvão, presidente do Centro Cultural Casarão das Artes; o presidente do Instituto Revitaliza, professor Leonardo Caetano; o promotor de Justiça Igor Provincialli; advogada e professora Júlia de Paula; o arquiteto e professor Bruno Alcântara; o advogado e coordenador do Curso de Direito professor Oscar Alexandre.

A aluna Amanda Ferreira Moreira, estudante do 6º período de Arquitetura e Urbanismo, participou de todas as atividades do evento e disse: “Eu achei o evento muito importante para formação e conscientização dos alunos sobre Patrimônio Histórico, porque nós, as pessoas em geral, não entendem direito a importância de um patrimônio histórico, as pessoas precisam entender que são os patrimônios que contam nossa própria história, ao fazer lembrar do lugar onde você viveu, da cidade em que nasceu. Preservar um patrimônio histórico é preservar a memória.

Segundo a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Elisangela Ferreira, “o Evento foi muito produtivo, com palestras e debates abertos aos participantes. Os alunos de Direito, Engenharia Civil e Arquitetura, estiveram todos muito comprometidos. Também contamos com a presença de várias autoridades de prefeituras da região, e conseguimos firmar parcerias entre essas prefeituras e a Doctum, através desses convênios ampliar o ramo de áreas de estágios para os alunos dos cursos, especialmente da Arquitetura e Urbanismo, onde poderão atuar junto às prefeituras com inventários de patrimônios artísticos, arquitetônicos, históricos e culturais”.