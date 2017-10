Comunicado

Na edição do dia 4 de outubro, o DIÁRIO publicou a matéria “Denúncia de contaminação do Córrego São Silvestre por chorume pode chegar à Fundação Estadual do Meio Ambiente”. Parte desse material foi reproduzido nas redes sociais. Em alguns casos, os internautas incluíram o nome de engenheiro ambiental e sanitarista Heverton Ferreira Rocha como ele tivesse sido ouvido para esta reportagem, fato que NÃO aconteceu, como comprova a íntegra da matéria, que pode ser lida no link https://www.diariodecaratinga.com.br/?p=46454

E uma retificação, o Córrego São Silvestre relatado não faz abastecimento de Inhapim, pois pertence a microbacia do Córrego Galho, de Bom Jesus do Galho.