Curso de Administração da DOCTUM desenvolve aplicabilidade prática através da disciplina de Jogos Empresariais

CARATINGA – A disciplina de “Jogos Empresariais”, do curso de Administração da Doctum busca construir de forma participativa o cenário de uma empresa e aprimorar os aspectos comportamentais dos futuros administradores e contadores. Toda a dinâmica do jogo de empresas é realizada de forma online. Esse simulador de gestão de negócios é utilizado como uma ferramenta que proporciona aos alunos a prática da gestão de um negócio. Dessa forma os alunos têm a missão de administrar uma das empresas simuladas.

Os alunos assumem a gestão de suas empresas, nesse empasse surge as competições entre empresas, e os alunos devem tomar decisões estratégicas em vários segmentos da Administração em busca de se manterem em destaque no mercado simulado. Segundo o aluno do curso de Administração, Ruan Carlos, “Ao participar do jogo empresarial, percebemos o quanto é importante para o nosso aprendizado, poder executar todo o conhecimento obtido durante o curso, como também para crescermos profissionalmente, proporcionado pelo jogo que estimula a competitividade e conhecimento em diversas áreas oferecidas no jogo, superou totalmente minhas expectativas, é muito fácil seu manuseio podendo assim explorar ao máximo para chegarmos ao melhor resultado”.

A simulação acontece em rodadas de decisões. A cada nova rodada, as equipes tomam decisões como preço, investimento em propaganda, prazos de recebimentos e pagamentos, compras de insumos e máquinas, contratação e demissão de pessoal, empréstimos, financiamentos, etc. Todas essas decisões são tomadas com base em análises das regras do jogo, das notícias publicadas em um portal interno, dos relatórios gerenciais emitidos pelo simulador e das políticas e metas da empresa simulada.

A professora da disciplina, Gisely Xavier, é a mediadora que orienta e monitora o grupo durante as simulações, segundo ela “Os jogos empresariais é uma metodologia que oferece excelentes condições para o desenvolvimento de aspectos humanos, estimula o trabalho em equipe, proporciona o exercício do conhecimento de estratégias e visão voltada para o mercado além de integrar conhecimento de diversas áreas. Durante as rodadas os alunos percebem múltiplas consequências de decisões de uma empresa e se responsabilizam por elas”.

O nível de desafio ou complexidade dos jogos de empresariais pode ser definido pelos cenários. E esses cenários são representações realistas de uma indústria, comércio ou prestadora de serviços, como o que ocorre no dia-a-dia do mercado.