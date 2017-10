Campanha resulta em serviços gratuitos à população e em orientações sobre como coletar medicamentos vencidos   

CARATINGA – Uma campanha promovida pelo curso de Farmácia do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, resultou numa coleta especial de medicamentos e na disponibilização de uma série de atendimentos e serviços gratuitos à população.

O curso de Farmácia encerrou na manhã de sábado (30/09) a campanha ‘Traga de Volta’, programa de coleta e descarte correto de medicamentos vencidos. A ação foi desenvolvida através de uma parceria com o CRF/MG- Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Por meio da iniciativa foi possível incentivar o descarte racional e adequado de tais medicamentos e de resíduos químicos, vencidos ou que não estivessem sendo consumidos ou utilizados. A atividade integrou as comemorações do Dia Internacional do Farmacêutico e contou com o envolvimento de acadêmicos do curso. “Colocamos em prática o que aprendemos em sala de aula e mantivemos contato direto com o paciente, tudo com a devida orientação dos nossos professores. É fundamental poder ter contato com tal realidade.” Foi o que afirmou Marcos Vinícius da Silva, aluno do 8º período do curso de Farmácia.

Os remédios foram coletados ao longo da semana na farmácia solidária do CASU; e na própria sede do Centro de Assistência à Saúde UNEC; além do Centro de Especialidades Médicas, também do CASU.

A ação social ocorreu no calçadão da rua Miguel de Castro, na ‘Rodoviária Velha’, centro de Caratinga. Uma tenda especial foi montada e foram disponibilizados atendimentos gratuitos à população. Foram feitas aferições de pressão, testes de glicemia, tiragens de tipagem sanguínea, e quem passava pelo local recebia orientações sobre a forma correta de descarte de medicamentos.

Para a coordenadora do curso de Farmácia do UNEC, Denise Côrtes, os resultados foram bons e a campanha atingiu a expectativa. “Recolhemos medicamentos vencidos e não vencidos para uso e não uso; ou para o seu descarte adequado. Fechamos a campanha, que se iniciou no dia 25 de setembro, no Dia Internacional do Farmacêutico, com uma ação social que ofereceu atendimento à população. Além de orientar as pessoas sobre o descarte correto da medicação, a gente ainda proporcionou a aferição de pressão, o teste de glicose, a tipagem sanguínea, e até mesmo encaminhamento médico nos casos necessários.”

A população aprovou em cheio a ação. É o caso do produtor rural Antônio Garcia de Oliveira Neto, morador do Córrego do Peão, zona rural de Santa Bárbara do Leste. “Não tenho medo da morte. Tenho medo da enfermidade. A pessoa precisa ter conhecimento e com isso cuidar da saúde. Tudo o que se puder evitar em termos de enfermidade é vantagem. É lucro”, concluiu.

O auxiliar de padeiro Roney José da Silva Souza, morador de Manhuaçu, achou interessante os esclarecimentos prestados em relação à conduta adequada quanto aos medicamentos. “Gostaria de parabenizar pela iniciativa. Quanto aos remédios, é importante saber o que fazer com os que já não servem mais para ser usados e a sua real forma de descartá-los. Muito legal o trabalho. Serve para orientar as pessoas que não sabem o que fazer com o descarte deles.”

A atividade seguiu até por volta do meio-dia. Tendo seu ponto alto por volta das 11h.