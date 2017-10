Prefeitura inicia obras de limpeza nos rios de Caratinga

CARATINGA – Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura de Caratinga deu início às obras de limpeza do rio e dos córregos em Caratinga. O trabalho tem o objetivo da prevenção de enchentes e também evitar o aparecimento animais peçonhentos.

Sobre as principais causas de enchentes, o secretário de Meio Ambiente, Jaider Pascoaline, explica que com o estreitamento em certas áreas do rio, em especial nas partes em que ele passa em baixo da cidade, os objetos dispensados nas margens do rio, ao serem levados por correntes mais fortes, criam barreiras impedindo o fluir das águas, causando assim, as enchentes.

Segundo informado, foram encontrados objetos como sofá, restos de móveis, geladeira, sacos com lixos domiciliares, garrafas, vidro de carro, isopor, ferro; entre outros de menor porte. A Secretaria de Meio Ambiente pede à população de Caratinga que se atente à importância de um trabalho conjunto. “Todas as questões de limpeza urbana são da responsabilidade de todos. Ela está diretamente ligada à nossa saúde com a proliferação de insetos que transmitem doenças; e por isso precisa haver cuidado demasiado sobre estas questões. É muito importante termos a compreensão e participação de cada cidadão para obtermos melhor resultado com os nossos esforços. O que encontramos às margens e no leito do rio nos mostra a urgência de novas medidas de conscientização para com a nossa população”, disse Jaider Pascoaline.

De acordo com a prefeitura, a necessária limpeza do Rio Caratinga e córregos não acontecia há mais de quatro anos. A ação faz parte de um mutirão de medidas consecutivas responsivas ao comportamento natural do meio ambiente. Antes de chegar aos rios a mesma equipe atuou em aceiros na área verde do bairro floresta e nas imediações da Pedra Itaúna. Aceiros são desbaste (limpezas) feitas em terreno ou matas, para impedir propagação de incêndios; o que pode ocorrer com facilidade em tempos de secas.

Outras ações como limpeza de bueiros e campanhas de conscientização, já foram iniciadas afim de preparar a cidade para a chegada das chuvas.

“Nosso trabalho é tornar a cidade mais bonita, mais bem cuidada e mais saudável. Por isso caminhamos em parceria com a Secretaria de Saúde e outras mais. Mas o parceiro mais importante para termos sucesso em nosso trabalho, é cada cidadão da nossa cidade”, concluiu Jaider Pascoaline.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga

0 0 0