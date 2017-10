Secretário de Meio Ambiente comenta situação do aterro sanitário

“Não temos vazamento de chorume para o lençol freático, nem para os córregos ou rios”, afirma Jaider Pascoaline

CARATINGA- Na edição de ontem, o DIÁRIO DE CARATINGA trouxe uma reportagem sobre denúncias de vazamento de chorume do aterro sanitário de Caratinga para o córrego São Silvestre.

O caso já é alvo de investigação em inquérito civil do Ministério Público, que aponta supostas irregularidades em deposição irregular de resíduos de construção civil, lixo espalhado por propriedades vizinhas, captação irregular de água, presença de animais e lançamento de chorume no curso d’água. Agora, moradores das imediações que se sentem prejudicados, relataram que formalizariam denúncia junto a Fundação Estadual do Meio Ambiente

O secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Caratinga, Jaider Pascoaline comenta sobre o assunto e afirma quais ações são desenvolvidas pela pasta, tendo por objetivo o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos no aterro. “Toda semana a gente vai até o aterro, tem equipe de fiscalização para verificar como que está sendo conduzido os trabalhos na questão de compactação do lixo, vazamento de chorume, a quantidade de chorume que vem para a lagoa de sedimentos. Têm análises que são feitas de maneira bimestral, semestral e anual. Tem empresa autorizada que é feita as análises, questão da contaminação do solo e do lençol freático”.

Jaider ressalta que o local recebe fiscalizações regularmente. “A gente sabe que em todo aterro sanitário existe uma manta, uma célula que é impermeável e não deixa o vazamento do chorume acontecer para o subsolo. E todos os dias da semana tem a equipe que está no aterro, também sempre temos visitas da Polícia de Meio Ambiente, que faz vistorias no aterro; até mesmo a Supram (Superintendência Regional de Regularização Ambiental) que é o órgão do estado, já esteve no aterro fazendo vistoria”.

Sobre as denúncias apresentadas em relação ao vazamento da substância, o secretário garante que nada teria sido constatado. “Não temos vazamento de chorume para o lençol freático, nem para os córregos ou rios. Inclusive, um dos principais indicadores de que se tem um vazamento de chorume é a questão das lagoas que existem abaixo do aterro sanitário, que aqui hoje se encontram em boa coloração. A gente não vê mortalidade de peixes e produção de algas. Então, numa análise técnica não tem vazamento de chorume do aterro sanitário”.