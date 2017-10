Estudantes são roubados ao voltar de faculdade

DA REDAÇÃO – Um assalto foi registrado no início da madrugada de ontem em Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho. Os bandidos abordaram um ônibus, que transportava estudantes, e roubaram seis celulares, 330 reais, uma chave, uma bolsa e documentos das vítimas.

As vítimas voltavam de Ipatinga, onde cursam faculdade. Uma parte dos estudantes ficaria em Revés do Belém e outra seguiria para Quartel do Sacramento, também distrito de Bom Jesus do Galho. Assim que os estudantes residentes em Revés do Belém desceram do ônibus, o motorista seguiu viagem, mas logo a frente percebeu que alguns indivíduos se posicionaram no meio da pista e sinalizaram para que o condutor encostasse o ônibus.

Assim que o ônibus parou, um dos autores, que portava uma arma de fogo, entrou no veículo e anunciou o assalto, dizendo para não haver reação. Em seguida, outros três indivíduos invadiram o coletivo. Um dos bandidos ficou ao lado do motorista, enquanto os demais recolheram os pertences dos estudantes. Conforme as vítimas, outros indivíduos deram cobertura ao assalto.

Os estudantes relataram também que todos os autores usavam máscaras, o que dificultou a identificação.

Após o crime, o bando fugiu e não tinha sido localizado até o final dessa edição.