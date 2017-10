Problemas na UPA

Saúde é direito de todos! Essa foi a fala do vereador Dete para começar a reunião da Câmara de ontem. O vereador disse que achou que a UPA seria solução, mas tem trazido grandes problemas, sendo várias reclamações de pessoas indo até lá e voltando sem atendimento.

Falha no sistema

Ricardo disse que essa semana ouviu mais de 20 pessoas de vários bairros da cidade, que estão tendo dificuldades em atendimentos nos PSF’s. Segundo o vereador está tendo um sério problema em relação a exames, pois não estão sendo liberados pelo sistema. “Temos grávidas com sete meses que não conseguiram fazer um ultrassom, não podemos ficar nessa situação”.

Maternidade

Outro questionamento feito pelo vereador Ricardo Gusmão é que o hospital recebeu um recurso para reabrir as portas, mas a maternidade continua fechada.

Motoristas sem receber

O vereador Mauro solicitou à comissão de saúde da Câmara, uma reunião com os motoristas para saber o que está acontecendo, pois estão trabalhando insatisfeitos e disseram que há três meses não recebem. A informação que o vereador possui é que a prefeitura está passando o pagamento, mas a empresa não estaria fazendo o repasse. O vereador Ricardo disse que existe dinheiro no caixa para pagar pelo que ficou sabendo, mas também houve falha no sistema.

Holocausto

Para o vereador Mauro ainda existe um holocausto na saúde. Mauro disse que ainda não é possível saber como está sendo o atendimento na UPA, mas já soube que não existe naquele local um médico obstetra para atender as grávidas.

Falta de Água

Segundo o vereador José Cordeiro Caratinga ficará sem água novamente se não houver uma ação rápida da Copasa no momento das chuvas. E pelo que parece a solução ainda está longe de ser concretizada.

Movimento Sem Casa

Ontem foi a terceira vez que o Movimento Sem Casa esteve na Câmara para pedir apoio aos vereadores para que possam permanecer e fixar moradia nas proximidades do Conjunto Habitacional. O líder João “Cabeção” disse que enquanto não conseguir solução, não deixará de comparecer à Casa Legislativa. Mas segundo alguns vereadores já foi formada uma comissão que está trabalhando em prol do Movimento.

UPA

O vereador Rominho disse que esteve visitando a UPA ontem e algumas pessoas o procuraram e disseram da dificuldade que estão tendo ali. Rominho disse que irá colaborar com executivo, mas tudo que estiver em falha cobrará.