Anjos do Bem faz doação de travesseiros para Lar de Convivência Albertina Maria Nunes

SANTA BÁRBARA DO LESTE- O Grupo Anjos Do Bem realizou a doação de travesseiros para o Lar de Convivência Albertina Maria Nunes, de Santa Bárbara do Leste.

A arrecadação foi possível com a solidariedade de comerciantes e da comunidade, que se sensibilizaram com as necessidades do espaço que sobrevive de doações. A entrega dos travesseiros aconteceu na última semana e os representantes do Anjos do Bem foram recebidos pelo presidente do Lar de Convivência, Alberto Magno, que afirmou que graças à sensibilidade dos doadores, os assistidos terão mais conforto.

De acordo com o presidente do Grupos Anjos do Bem, Antônio Caetano, o grupo está disposto a buscar outras contribuições para o Lar de Convivência, além de outras instituições do município. “Em breve teremos outras campanhas”, adiantou.