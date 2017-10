FÓRUM NACIONAL DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR BRASILEIRO

Diretoria da Unec participa do evento em São Paulo

SÃO PAULO – Aconteceu, nos últimos dias 28 e 29 de setembro, em São Paulo, o 19º FNESP – Fórum Nacional do Ensino Superior Particular. Mais uma vez, a Fundação Educacional de Caratinga – Funec – esteve representada, através do Unec – Centro Universitário de Caratinga -, uma de suas mantidas. Os professores Antônio Fonseca da Silva e Eugênio Maria Gomes – respectivamente reitor e pró-reitor de Administração do Unec – mais uma vez participaram do fórum, que este ano teve como foco a Inovação. Com o tema Inspirando um sistema educacional transformador, o encontro contou palestrantes do Chile, Finlândia, Estados Unidos da América, Inglaterra e Austrália, além de importantes palestrantes e personalidades do Brasil, a exemplo de Serginho Groisman, que encerrou o evento. Também passaram por lá Antônio Carbonari – presidente do Conselho Nacional de Educação -, Maria Helena Guimarães de Castro – secretária executiva do MEC e Maria Inês Fini, presidente do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Repensar a sala de aula, focar na aprendizagem e investir em tecnologia, foram alguns dos muitos assuntos tratados no fórum. ”Tivemos a oportunidade de ouvir e ver experiencias inovadoras em relação à Educação. Para nós que estamos realizando, desde o ano passado, o ‘Projeto INOVA FUNEC’ foi uma oportunidade de implementar, ainda mais, o nosso trabalho na instituição”, registrou o professor Eugênio Maria Gomes, diretor da Unec TV, pró-reitor da Unec e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA.

Para o professor Antônio Fonseca da Silva, diretor executivo da Funec e Reitor da Unec, a cada encontro, novas oportunidades. “Participo deste fórum desde a sua segunda edição e, a cada encontro recebemos novos conhecimentos, trocamos experiências e aumentamos a nossa capacidade de construir ambientes que inspirem a inovação e a criatividade. Este fórum, não foi diferente: retornamos para Caratinga com muitas ideias inovadoras para colocar em prática na instituição”, concluiu prof. Antônio.