Semana do Idoso tem início hoje

CARATINGA – A Semana do Idoso é comemorada em Caratinga nessa semana através de uma extensa programação. Serão seis dias de atividades voltadas para o público da terceira idade e família. O evento é realizado pelo Conselho Municipal do Idoso e tem o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O tema deste ano da Semana do Idoso é: ‘Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito’. Serão realizadas atividades culturais, palestras e ações sociais e de saúde de promoção à pessoa idosa. As atividades já começam hoje, quando a campanha da Semana do Idoso será divulgada em igrejas do Município. Na segunda-feira (2), a partir das 8h, será realizada uma passeata saindo da Praça Cesário Alvim com a participação de escolas públicas e da Funcime. Também acontecerá uma apresentação teatral.

O dia 1º de outubro marca a criação do Estatuto do Idoso. A lei foi criada em 2003, portanto, está completando 14 anos. Muitas pessoas que chegaram à terceira idade desconhecem os seus direitos. Por esse motivo é que o Conselho Municipal do Idoso acha importante realizar uma programação com várias atividades.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga