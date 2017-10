Jovem morre após carro cair em ribanceira

INHAPIM – Um fatídico acidente foi registrado na manhã de ontem no km 503 da BR-116, próximo ao ‘Barracão do Produtor’ em Inhapim. Um Gol, placas de Ubaporanga, capotou, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Um dos ocupantes do veículo morreu no local do acidente.

Conforme levantamentos da Polícia Rodoviária Federal, no Gol haviam dois ocupantes. A vítima fatal foi identificada como Tássio Reis. Ele residia em Ubaporanga. O outro ocupante do Gol não foi encontrado no local.

O corpo de Tássio foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) em Caratinga.