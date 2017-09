Diretoria da LCD entrega carta de renúncia

Alegando dificuldades financeiras e de regularização, diretoria se desligará após o término do Campeonato Regional 2017

CARATINGA – A Diretoria da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), através do seu presidente Marcelo Cruz e seu vice-presidente Eli Carlos Gregório, anunciou que renunciará aos respectivos cargos. A decisão ocorreu durante reunião na última quinta-feira (28) com equipe de trabalho, quando foi entregue carta de renúncia.

Marcelo e Eli ocupavam os cargos desde janeiro deste ano, que teriam validade até 2020. Em sua rede social, Marcelo Cruz destacou que a Liga tem atravessado “momentos financeiros graves e questões de regularização” e a diretoria não estava encontrando formas de sanar estas situações, impossibilitando a formalização de convênios com as esferas municipal, estadual e federal. “Isso inviabiliza muitos projetos e apoio aos clubes de nossa cidade”, ressaltou.

Ele ainda afirmou que a renúncia valerá a partir do dia 2 de outubro, após o término do Campeonato Regional Amador 2017, em respeito “aos clubes em disputa, aos torcedores, aos veículos de comunicação e a todas cidades envolvidas”. Sobre a competição, Marcelo ressaltou que em pouco tempo de gestão foi possível conseguir a volta de um campeonato de base organizado e com diversas equipes em disputa. “Isso mostra a credibilidade de nosso trabalho”.

Por fim, Marcelo Cruz registrou o desejo de que os clubes se organizem e que a nova diretoria em 2018 faça com que o futebol cresça em Caratinga. “Agradecemos ao Departamento de Esportes da Prefeitura que não mediu esforços para ajudar a Liga e os clubes, e nós sabemos das enormes dificuldades encontradas pela gestão do Esporte também; aos apoiadores em geral por acreditar em uma mudança do futebol”.