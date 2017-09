Secretaria de Educação de Caratinga promove I Festival Municipal de Poesia

CARATINGA – Acontece a partir das 15h de hoje, no Centro de Convenções do UNEC, o I Festival Municipal de Poesia Escrita e Falada de Caratinga. O evento é realizado pela Secretaria de Educação e contará com a participação das escolas de educação infantil e ensino fundamental do Município de Caratinga. Essas unidades de ensino trabalharam o Projeto “Poesia na Escola” durante os meses de julho a setembro deste ano. Uma comissão avaliou as poesias e definiu os classificados para a etapa final do Festival. Serão 15 apresentações, divididas em cinco categorias. Os alunos do pré-escolar e do 1º ao 3º anos irão apresentar as poesias na modalidade falada. Os estudantes do 4º e 5º anos e ainda, aqueles que participam do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) farão a apresentação na modalidade escrita.

O objetivo do I Festival Municipal de Poesia Escrita e Falada de Caratinga é despertar nos estudantes o encantamento pela poesia, incentivando a prática da leitura e escrita. As apresentações serão avaliadas por jurados convidados pela Secretaria Municipal de Educação. O evento também tem o objetivo de aproximar as escolas dos pais, mostrando para eles os trabalhos que são realizados com os alunos durante o ano letivo.

O Centro de Convenções do UNEC fica na Avenida Moacir de Mattos, no centro de Caratinga.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga