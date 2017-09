Funec promove mais uma edição da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho

CARATINGA – Com o intuito de prevenir acidentes e doenças decorrentes das atividades profissionais e visando promover a saúde; a Fundação Educacional de Caratinga promove a 9ª edição do SIPAT- Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho.

Colaboradores das III Unidades do Centro Universitário de Caratinga, mantidas pela FUNEC, compareceram à abertura oficial da 9ª edição do SIPAT- Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, realizada nesta segunda-feira (25) no salão de palestras Celso Simões Caldeira, Campus I da instituição. A iniciativa é da CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. A Comissão é composta por funcionários e tem a função de identificar riscos profissionais, os prevenir e evitar acidentes de trabalho.

A presidente da CIPA, Mônica Patrícia de Souza Cordeiro, destacou a importância de mais uma edição da SIPAT. “A SIPAT é organizada anualmente pela CIPA, é obrigatória, e chega com o objetivo de conscientizar o trabalhador sobre a sua saúde e segurança. Todos os anos a gente se preocupa com as palestras, sempre atualizadas, de acordo com a pauta do SIPAT. Fazemos uma pesquisa e buscando trazer o melhor para o nosso colaborador. Através das palestras ele pode se conscientizar sobre a melhor maneira de se prevenir.”

A CIPA é assessorada pelo serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho e promove o SIPAT anualmente. O momento é tido como especial, e é uma oportunidade para que a instituição faça a diferença na vida de seus colaboradores. “A iniciativa é excelente por se tratar de prevenção à saúde. E a gente que trabalha com muitos funcionários, está sempre observando a pessoa a trabalhar e orientando para prever o acidente. Prevendo o acidente, você está contribuindo com a saúde do colaborador”, destacou o gerente administrativo da Unidade Acadêmica II, João Batista de Andrade.

Já o professor Florentino Maria da Costa preferiu frisar o número quase zero de acidentes envolvendo os colaboradores da instituição. “Na TAP, uma empresa de transporte aéreo de Portugal, nenhum avião nunca caiu. Isso a torna muito importante, e com o marketing elevado. Estamos na 9ª SIPAT e não temos acidente. Esse é o grande objetivo, que não haja nenhum acidente na Fundação Educacional de Caratinga. É o propósito desse trabalho.”

O diretor-financeiro do Sicoob Credcooper de Caratinga, Anderson Miguel Rodrigues, palestrou. Anderson enfatizou em sua fala questões como ‘Finanças Pessoais’ e seus reflexos no nosso dia a dia. “Para nós é de grande valia, uma vez que as instituições entendem a necessidade de fazer a semana SIPAT para que a haja uma melhor compreensão dos próprios funcionários, para uma prevenção, para uma busca de conhecimento. O brasileiro não é um povo poupador. Há uma necessidade de que nós aprendamos a gastar menos do que ganhamos, para que possamos fazer planejamentos futuros. Somos imediatistas. Queremos tudo para ontem. E esse imediatismo influencia no alto consumo, o que vai gerar o endividamento.”

Para o professor Antônio Fonseca da Silva, Magnífico Reitor do Unec, a 9ª SIPAT é muito significativa. Antônio Fonseca lembrou que trabalhar de forma preventiva, preservando o bem-estar e a saúde é fundamental. “Já é a 9ª SIPT e nós temos dado todo o apoio para que esse trabalho de prevenção de acidentes seja sempre divulgado e conduzido de forma que a gente possa ter menos problemas. É um trabalho de conscientização muito importante, para que as pessoas deem mais valor à vida. Faça-se tudo com muito amor, e com muita segurança.”

A programação se encerra na sexta-feira (29/09), com uma palestra sobre DST’s – Doenças Sexualmente Transmissíveis. A palestra será proferida pelo médico Fábio Moreira Pereira, às 15 horas, no auditório da Unidade Acadêmica II, no bairro das Graças.