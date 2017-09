Mais de 350 buchas de maconha são apreendidas pela Polícia Militar

DA REDAÇÃO – Na última quinta-feira (28), a Polícia Militar realizou apreensões de drogas nas cidade de Santa Rita de Minas e Ubaporanga. As ações resultaram na apreensão de mais de 350 buchas de maconha. Também foram recolhidos crack e cocaína.

Santa Rita de Minas

A PM recebeu a informação que um traficante teria escondido drogas em um imóvel abandonado. Na tarde de quinta-feira, uma guarnição foi até o local, mas o suspeito fugiu ao notar a aproximação da viatura. Os policiais vasculharam o imóvel e encontraram, acondicionadas em dois potes, 184 buchas de maconha, 33 pedras de crack e uma porção de cocaína.

Para escavar a terra, os policiais pediram uma ferramenta emprestada, porém foi averiguado que o indivíduo que emprestou a cavadeira, tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, tendo recebido voz de prisão.

O dono da droga não tinha sido detido até o final dessa edição.

Ubaporanga

Na noite desta quinta-feira, os militares foram informados que Lucas Rocha do Nascimento, 23, estaria traficando drogas na rua Sebastião Luiz da Silva. A informação apontava que o suspeito usaria dois imóveis nesta rua para guardar as drogas. Diante da denúncia, os policiais fizeram monitoramento e viram quando um usuário comprou uma pedra de crack com Lucas.

Quando da abordagem, o usuário conseguiu fugir, enquanto Lucas entrou em sua casa. Foi feita varredura e os militares encontraram quatro pedra de crack e quatro buchas de maconha, que foram deixadas próximas a um cano que fica do lado de fora da residência de Lucas.

Em seguida, a guarnição foi até o outro imóvel denunciado, tendo encontrado 172 buchas de maconha.

Os militares detiveram o suspeito e recolheram 335 reais que estavam com ele.

Lucas acabou conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Durante a prisão do jovem, sua ex-sogra xingou os militares e também acabou detida.