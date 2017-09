Caminhão betoneira tomba na ‘Serra do Pião’

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um acidente foi registrado na tarde de ontem no trecho conhecido por ‘Serra do Pião’, zona rural de Santa Bárbara do Leste. Um caminhão betoneira tombou. No veículo pesado estavam o motorista José Ronilson Cordeiro, 54, e sua esposa Lourdes Paula Nunes Cordeiro, 48.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate, que prestou atendimento às vítimas, o veículo não teria conseguido subir a serra e acabou capotando, pois, o freio não teria suportado o peso da carga.

As vítimas foram conduzidas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Caratinga. José se queixava de dores na pélvica, enquanto Lourdes teve fratura na perna direita. Ela também apresentava suspeita de fratura em um dos braços.