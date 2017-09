Curso de Farmácia do Unec celebra Dia Internacional do Farmacêutico  

Atividades se encerram com ação no ‘calçadão’ da Rua Miguel de Castro, no sábado

CARATINGA – Em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico, o curso de Farmácia do UNEC- Centro Universitário de Caratinga- está promovendo uma semana de atividades voltadas para a data.

Tido como produtor do bem-estar, manipulador da cura, e administrador da vida, o farmacêutico é fundamental no setor de saúde nos dias atuais. No último dia 25 se comemorou o Dia Internacional do Farmacêutico, e o curso de Farmácia do UNEC- Centro Universitário de Caratinga- programou atividades especiais ao longo da semana, em alusão à data.

Através de uma parceria com o CRF/MG- Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais- foi desenvolvido um programa de coleta e descarte correto de medicamentos vencidos ou em desuso. A iniciativa promove o descarte racional e adequado desses medicamentos e de resíduos químicos. “São quatro pontos de coleta dos medicamentos, que serão destinados para o descarte adequado, ou para a farmácia solidária do CASU. Unidade I, Unidade II, o próprio CASU, e o Centro de Especialidades Médicas do CASU. Vamos recolher os remédios durante a semana, e fechar a campanha no sábado, com uma ação social no calçadão, na rodoviária velha. No local faremos aferição de pressão, teste de glicemia, tipagem sanguínea, e iremos orientar a população sobre a forma correta de descarte de medicamentos. Estaremos mostrando a importância dos Farmacêuticos, em todas as suas áreas de atuação, e no atendimento à comunidade.” Foi o que disse a coordenadora do curso de Farmácia do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, Denise Côrtes.

Em cada medicamento usado para aliviar as dores da nossa gente, está a ciência de um farmacêutico, profissional cada vez mais relevante e quase que indispensável, nos dias atuais. E os acadêmicos têm essa consciência. É o caso de Thalia Marquiole, aluna do 6º período do curso de Farmácia, que o escolheu justamente devido ao seu significado e importância. “O farmacêutico faz uma ponte entre o paciente e o medicamento. É de extrema importância essa explicação. Desde a forma de administrar o medicamento, até os cuidados necessários para cada tipo de paciente”.

Maria Elisa, que também é aluna do 6ª período de Farmácia preferiu destacar a abrangência do setor. “É uma área que consegue abranger setores do conhecimento, onde você pode atuar em vários ramos da profissão. Não se limita a um só lugar. Há a drogaria, o setor industrial, e o hospitalar. O farmacêutico é muito importante para contribuir com a melhoria na saúde do nosso país.”

A ação social de sábado (30) acontece a partir das 09h, no ‘calçadão’ da Rua Miguel de Castro, centro de Caratinga.