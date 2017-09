Caratinguenses chamam atenção para situação dos córregos

Mato alto e poluição preocupam. Prefeitura afirma que está retomando limpeza dos córregos e rios que cortam o município

CARATINGA– Moradores do Bairro Santa Cruz procuraram o DIÁRIO DE CARATINGA reclamando da sujeira do córrego Santa Cruz, na altura da Vila Miranda. O mesmo problema, envolvendo materiais depositados irregularmente nos leitos dos córregos e mato alto tem sido observado também em outros pontos da cidade, por exemplo, no Córrego São João, na altura da Travessa Santana, no Bairro Santo Antônio.

A limpeza das margens colabora para a prevenção de problemas em época de chuvas e também para o afastamento de vetores de doenças. A Reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga para saber quais providências estão sendo tomadas, o cronograma de limpeza dos córregos e fiscalização para inibir descarte destes materiais.

Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, afirmou que está retomando a limpeza dos córregos e rios que cortam o município. No entanto, a Prefeitura pede a colaboração dos moradores para que não joguem ou depositem lixo e materiais de construção nas proximidades dos leitos dos rios e córregos.