Alunos do Colégio Caratinga participam de Semana Nacional do Trânsito  

CARATINGA – A Semana Nacional do Trânsito foi criada com objetivo de conscientizar e educar crianças e adultos para um trânsito com menos violência e tentar frear os aumentos expressivos do número de acidentes, através de ações e atividades educativas. As atividades desse evento iniciam-se no dia 18 de setembro e termina no dia 25 de setembro, sendo que na última data é também comemorado o Dia Nacional do Trânsito.

O Colégio Caratinga, com o propósito de proporcionar em seus alunos uma educação humana, em busca de formar de cidadãos conscientes e participativos dentro de uma sociedade carente de bons valores, inseriu diversas atividades dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito, inclusive atuou em parceria com a CARATRANS, em ações desenvolvidas por esse órgão.

Com cerca de um mês de antecedência, os alunos dos 6º e 7º anos do Colégio Caratinga, iniciaram o trabalho e os estudos sobre os cuidados no trânsito em geral. Os alunos desenvolveram desenhos e frases, contextualizando o conhecimento adquirido em sala de aula.

A professora de Filosofia, Aurea Leitão ressalta que “O Projeto de Educação no Trânsito tem como objetivo desenvolver ações educativas e de cidadania com as quais os alunos sejam multiplicadores sobre a segurança no trânsito. Com a conscientização de que todos nós somos responsáveis pelas nossas condutas, esperamos que as orientações e mensagens que os alunos tiveram, possam chegar às famílias e sociedade”.

Nos dias 18 e 19, os alunos acompanharam o movimento nos principais cruzamentos no entorno da Praça Cesário Alvim, procurando conhecer as principais infrações cometidas. No dia 22 de setembro, todos os alunos do Colégio participaram da passeata organizada pela CARATRANS pelas principais ruas da cidade. Os alunos levaram faixas, contendo frases desenvolvidas por eles mesmos, como: “O trânsito só muda quando a gente muda”, de Luiz Phillipe do 6º Ano; “Pedestre, aguardar o momento de atravessar também é respeitar o trânsito”, Eleonora Maria, 8º Ano B; “Não torne sua ida sem volta, dirija com responsabilidade”, Mateus Lana, 8º Ano B.

Já no dia último dia da Semana Nacional do Trânsito, os alunos dos 6º e 7º anos realizaram uma ação de panfletagem no cruzamento da Rua João Pinheiro com a Praça Cesário Alvim, abordando os motoristas e pedestres, distribuindo um panfleto de cunho educativo para um trânsito melhor. Para a aluna Maria Luiza Ângelo Melo, do 7º ano “foi uma atitude bacana e educativa do Colégio, pois despertou o interesse das pessoas que não tinham acesso as informações e com o projeto tiveram a oportunidade de entender como é importante ter maior responsabilidade no trânsito. Foi uma ótima oportunidade de interagir com a comunidade em geral. Projetos como este incentiva para que futuramente sejamos mais envolvidos na sociedade como um todo”.

Segundo a professora Alessandra, sócia do Centro de Formação de Condutores Confiança, que participou do projeto como professora e como parceira, comenta que o projeto “teve participação efetiva dos alunos, tendo demonstrado grande interesse pelo tema. Durante as atividades em vias públicas eles tiveram a oportunidade de perceber os desrespeitos às regras de trânsito cometidos pelos motoristas, e assim tornarem agentes transformadores, fazendo chegar a mensagem aos seus familiares”.

Para o diretor do Colégio, Geraldo Lopes, participar da Semana Nacional do Trânsito foi a oportunidade de “proporcionar aos alunos do Colégio Caratinga o envolvimento em atividades que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Tornando o trânsito melhor, melhoramos a qualidade de vidas das pessoas. E aos nossos alunos, uma formação mais completa, pois a aprendizagem vai muito além do conteúdo trabalhado em sala de aula, mas sim, oportunizando-os tornarem-se pessoas melhores, envolvidas e comprometidas com um futuro melhor para a humanidade”.

A responsável pela sessão de Educação no Trânsito da CARATRANS, Vanessa Gonçalves, em agradecimento pela participação efetiva do Colégio Caratinga durante essa Campanha, destacou que “uma boa equipe é capaz de alcançar os resultados mais incríveis. Juntos pela educação de uma sociedade mais justa”.

Mesmo com o término da Semana do Trânsito, as frases de impacto produzidas pelos alunos do Colégio Caratinga, continuam educando e interagindo com a população que passa na Praça Cesário Alvim, onde foram colocadas, para serem lidas e refletidas por aqueles que passarem pela praça. Espera-se que as ações realizadas nesses eventos produzam frutos. Enfim, são as ações realizadas no presente, que ficarão registradas no modo de agir desses alunos, que serão os futuros condutores de amanhã.