Nova Política de Atenção Básica entra em vigor  

Dentre as mudanças, agentes comunitários de saúde passam a ter mais atribuições, como medir pressão, glicemia e fazer curativos. Em Caratinga, profissionais precisarão passar por capacitação para atenderem às novas exigências

DA REDAÇÃO- A nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) do Ministério da Saúde entrou em vigor na sexta-feira (22). Uma das medidas é a valorização da atuação dos agentes comunitários de saúde, que passam a ter mais atribuições, como medir pressão, glicemia e fazer curativos. A expectativa é ampliar de imediato o acompanhamento domiciliar de 4,5 milhões de pacientes hipertensos e 1,12 milhão de pacientes diabéticos. A política, publicada no Diário Oficial da União (DOU), também vai aumentar o número de equipes de saúde aptas a receber recursos federais, dando maior apoio aos estados e municípios no atendimento nas unidades básicas, principal porta de entrada do SUS.

A nova PNAB visa ampliar a resolutividade na Atenção Básica, que, atualmente, soluciona cerca de 80% dos problemas de saúde da população, diminuindo a busca por atendimentos na rede de urgência e emergência. O gestor também poderá compor a equipe das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de acordo com a realidade e necessidade do município, ampliando o acesso a serviços básicos de saúde para toda a população brasileira.

De um total de 329 mil agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, 40% já possuem qualificação como técnicos em enfermagem e estão aptos a realizar as novas funções. Os outros 200 mil serão capacitados pelo Ministério da Saúde em um prazo máximo de cinco anos. Até lá, a expectativa é que todos os pacientes cadastrados passem a ter maior acompanhamento domiciliar.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Hoje, nem todas as unidades ofertam serviços como pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, procedimentos cirúrgicos de pequena complexidade e aplicação de vacinas. A nova Política recomendará que todos os serviços considerados essenciais para a Atenção Básica sejam ofertados de forma universal.

A medida ainda deve ampliar o número de equipes que recebem assistência dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Atualmente, os NASF apoiam somente as Equipes de Saúde da Família. Com a revisão, os NASF passarão a apoiar também outras equipes da Atenção Básica nas UBS. Também haverá a possibilidade da atuação de um gerente da Unidade Básica de Saúde, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e qualificação do processo de trabalho nas Unidades.

Outra ação é facilitar o atendimento ao cidadão em todas as unidades de saúde. Atualmente, o acompanhamento do usuário é vinculado ao endereço da sua residência. A mudança permitirá o tratamento do usuário em mais de uma unidade, podendo ser próximo da sua casa, do trabalho, ou outra UBS de sua escolha. Vale destacar que, com a implantação do Prontuário Eletrônico em todas as UBS, a população poderá ser atendida em qualquer unidade de saúde.

CARATINGA

Em Caratinga, segundo dados da Sala de Situação Municipal da Secretaria de Estado de Saúde (SES), tendo como referência o mês de julho deste ano para equipes e cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) foram contabilizados 87 agentes comunitários de saúde implantados e 144 credenciados pelo Ministério da Saúde. 24 equipes de ESF implantadas. A cobertura populacional (3 mil habitantes por equipe) foi de 78,82%

De acordo com a Prefeitura de Caratinga, será preciso fazer um curso de qualificação dos agentes, para atender à demanda do Ministério da Saúde. Sobre as demais mudanças previstas e planejamento do município para isto, o Executivo não se pronunciou.