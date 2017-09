Pela primeira vez, Caratinga recebeu uma etapa do evento, que trouxe temas como a administração e a certificação de propriedades cafeeiras

CARATINGA- Pela primeira vez, Caratinga recebeu uma etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura. A iniciativa é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas (Seapa) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), em parceria com as prefeituras da região, além de outras instituições públicas e privadas.

A 17ª edição do circuito tem objetivo de divulgar as tecnologias do setor e promover a troca de informações entre técnicos, empresários e agricultores para melhorar a qualidade do café, reduzir custos na produção e aumentar a renda dos produtores. O evento que aconteceu ao longo da tarde de ontem trouxe temas como a administração e a certificação de propriedades cafeeiras, a história do Café das Matas de Minas e a experiência do associativismo na cafeicultura do Sul de Minas.

A abertura do evento aconteceu por volta de 13h30, no Centro de Convenções do Centro Universitário de Caratinga (Unec). Compuseram a mesa principal, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Pedro Leitão; prefeito de Caratinga, Welington Moreira de Oliveira; secretário de Agricultura de Caratinga, Alcides Leite de Mattos; gerente regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), Fernando César Ayres; representando o reitor do Centro Universitário de Caratinga (Unec), José Aylton de Mattos; representando o Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Aloizio Xavier; representando a Câmara de Vereadores de Caratinga, Denis Gutemberg; presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga, João José da Fonseca e o coordenador regional do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Carlos Fernando de Souza

Em sua fala, Pedro Leitão ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelos produtores rurais, no fortalecimento da economia. “Quero dizer a todos os produtores rurais de Caratinga e região que a cada dia frente à Secretaria de Agricultura tenho a dimensão da importância do trabalho de cada um deles. É o setor que mais cresce no País, no Estado, mais gera riqueza. Começa com o trabalho pequenininho da Agricultura Familiar e vai se desenvolvendo ao longo do Estado. Estou muito feliz de fazer o Circuito Mineiro de Café aqui em Caratinga”.

O secretário de Estado ainda destacou a importância de proporcionar ferramentas ao alcance destes produtores, para que possam se aperfeiçoar em suas propriedades. “Estamos aproximando do final do mês, para o maior evento de café do País que vai acontecer em Belo Horizonte que é a Semana Internacional do Café e ela só tem sentido porque tem eventos como esse, que melhora a qualidade do café, que há uma transferência de tecnologia, que é conhecimento. É o que permite ao produtor ter mais renda com o mesmo número de café plantado. A gente está buscando melhorar a vida das pessoas. Não é só plantar mais café para ter uma vida melhor, é plantar café da melhor forma, ter conhecimento agregado, saber como plantar, colher e ter o manejo adequado, saber vender, entender como podemos melhorar a qualidade. Estamos tratando da melhoria do produto de exportação do Estado e renda das pessoas”.

DESAFIOS

O secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos enumerou os desafios à frente da pasta em Caratinga, chamando atenção para a necessidade de melhoria da infraestrutura nos distritos do município. “O agronegócio tem crescido muito no Brasil, em Minas Gerais e em Caratinga. Nossas estruturas na zona rural estão muito envelhecidas, não está de acordo com a necessidade do agronegócio. Hoje têm carretas de 32 a 40 toneladas passando por cima de pontes de madeira que não suportam. É importante a gente reivindicar junto com o secretário de Estado, ao prefeito, às autoridades do setor para que olhem o sucateamento na zona rural. Outra coisa é a questão da energia elétrica, a cada dia em Caratinga se instalam dezenas de secadores de café para atender o agronegócio e a distribuição de energia na época da safra é insuficiente para atender a demanda de Caratinga e região. Estamos preocupados e atentos, para que as autoridades do setor energético venham a atender esta demanda do agronegócio”.

Alcides ainda citou que a realização de uma etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura na cidade soma esforços para o agronegócio local. “Temos que agradecer ao secretário Pedro Leitão, ao Fernando Pimentel, por ter convidado um caratinguense importante, de grande visão que trouxe esse Circuito para o interior, em especial para Caratinga. Só temos que agradecer, as palestras que estão sendo desenvolvidas são riquíssimas. É conhecimento e entusiasmo com o agronegócio, em especial a cafeicultura”.

O prefeito Welington Moreira também citou o “apoio “incondicional” do secretário de Estado de Agricultura nas demandas do setor, prestigiando Caratinga com eventos de grande porte. “Caratinga se sente orgulhosa e honrada em receber este evento. Gostaria de agradecer ao nosso conterrâneo pelo carinho especial com nossa cidade. É um município estritamente e quase que exclusivamente rural, com sua economia basicamente calcada na produção rural, onde passa o café, que talvez seja a principal cultura que transfere esses recursos de ordem econômica para que tenhamos a possibilidade de fazer aquilo que nós caratinguenses esperamos que seja feito pelo gestor público municipal. Dias melhores virão e os próximos eventos que certamente acontecerão virão recheados de maior robustez e sustentabilidade, para que tenhamos a possibilidade de ter a certeza de que é possível idealizar, basta acreditar e dar os primeiros passos”.

PALESTRAS

O evento contou com as palestras ‘Administração de Propriedades Cafeeiras’, com Niwton Castro de Morais, engenheiro agrônomo e superintendente de Cafeicultura da Seapa; ‘Cenário da Cafeicultura’, com Julian Carvalho, engenheiro agrônomo da Emater; ‘Certificação na Cafeicultura, com Bernardino Cangussu Guimarães, engenheiro agrônomo da Emater e coordenador estadual do Programa Certifica Minas Café e ‘A experiência do Associativismo na Cafeicultura no Sul do Estado de Minas Gerais’, com Sérgio Brás Regina, engenheiro agrônomo da Emater e coordenador Estadual de Culturas.