PM realiza operação de combate ao tráfico em Ipanema

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar realizou na manhã de ontem, operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Ipanema. A ação para cumprir mandado de busca e apreensão foi desencadeada na rua Bela Vista, bairro Bela Vista. Os suspeitos Gabriel Gomes Cassiano, 29 anos, e Luiz Filipe da Silva Correa, 20, acabaram detidos.

Durante as buscas, os militares apreenderam um revólver calibre 32, uma touca ninja, dois tabletes de maconha, 15 pinos com cocaína, seis pedras de crack, além de três folhas de caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.