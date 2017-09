Adolescente atropelado na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

DA REDAÇÃO – Um atropelamento foi registrado por volta das 11h de ontem no km 553 da BR-116, em Santa Bárbara do Leste. A vítima é um menor, 17 anos, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste.

Wagner Magno Brandão, motorista do Corolla, placas de Volta Redonda (RJ), contou que tinha como destino a cidade de Governador Valadares. Ele acrescentou que a vítima surgiu atrás de um caminhão e atravessou a pista, não sendo possível evitar o atropelamento.

Com o impacto, o adolescente foi jogado e caiu na canaleta. Ele foi conduzido consciente pelos bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. A vítima apresentava suspeita de traumatismo craniano, fratura no braço direito e tinha corte na perna esquerda.