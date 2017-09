Após denúncia, suspeitos presos e droga e arma são recolhidas

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Três indivíduos foram detidos suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (27) na cidade de São do João do Oriente.

A Polícia Militar foi informada que três indivíduos estariam efetuando disparos com arma de fogo. A denúncia dizia que eles estariam numa estrada, na divisa dos municípios de São João do Oriente e Iapu. Os militares fizeram rastreamento e encontraram os denunciados no centro da cidade, na rua Milton Antunes de Siqueira.

Conforme a PM, um menor, 17, tentou enganar os policiais e entrou num bar, mas foi detido. Durante abordagem, um revólver calibre 32 foi encontrado com o adolescente. Marlon Pereira da Silva, 21, e Juciel Jaques Fagundes, 18, também foram presos, pois eram eles que estavam com o menor e ainda teriam efetuados disparos. O menor confessou que furtou o revólver em uma residência e que este crime aconteceu há poucos dias.

Em seguida, os policiais foram até casa de Marlon, que já tem passagens por tráfico. Durante buscas, foram encontrados um tablete e duas buchas de maconha, um celular e 30 reais.

Os jovens foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.