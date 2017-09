Arma apreendida e foragido da justiça capturado

PIEDADE DE CARATINGA – Em duas ocorrências distintas registradas nesta quarta-feira (27), a Polícia Militar recolheu arma e também conseguiu capturar um foragido da justiça. Essas ações fazem parte de medidas preventivas tomadas pela PM, já que a cidade de Piedade de Caratinga estará em festa nos próximos dias, quando será comemorado aniversário de sua emancipação política.

Arma

A PM recebeu denúncia anônima relatando que um menor, 17, teria deixado uma garrucha de fabricação caseira em um imóvel abandonado da rua Antônio Dornelas, no bairro São José. Os militares conseguiram encontrar o adolescente e também recolheram a arma, que estava com duas munições intactas.

De acordo com levantamentos feitos pela PM, essa arma esteve envolvida numa transação feita por Diones Jerônimo de Paula, 23. Este jovem foi morto no dia 7 de setembro, em crime ocorrido no cruzamento da avenida Maria Quirino com a rua Oliveira Marciano, também no bairro São José. Diones trocou essa arma por drogas. Ele recebeu uma parte do entorpecente, e quando voltou para pegar o restante, acabou morto a tiros.

Foragido

A PM recebeu a denúncia que um foragido da justiça estaria escondido no córrego do Rio Preto. Uma guarnição foi até o local e prendeu Isaac Soares, 36. Segundo a PM, ele era considerado foragido da justiça e havia contra Isaac um mandado de prisão expedido pela comarca de Pitangui (MG).

Isaac tem passagens por furto e porte ilegal de arma de fogo.