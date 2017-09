Semana da Micro e Pequena Empresa em Dom Cavati, Caratinga, Iapu e São João do Oriente

Programação especial conta com palestras, workshops e seminários voltados para os pequenos negócios

DA REDAÇÃO – Com mais de 2 milhões Micro e Pequenas Empresas (MPE), Microempreendedores Individuais (MEI) e produtores rurais, Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de pequenos negócios no Brasil. Somente as MPE são responsáveis por 23% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro e 59% dos empregos formais no estado.

E para comemorar o Dia Nacional da MPE, em 5 de outubro, o Sebrae Minas promove capacitações gratuitas em mais de 130 municípios, durante todo o mês. Na região do Rio Doce e Vale do Aço, a Semana da MPE ocorre entre os dias 2 e 6 de outubro, com cursos, seminários, consultorias e orientações gerenciais para incentivar os empresários a se capacitarem e melhorar a gestão do negócio. Confira a programação da Semana da MPE no www.semanadampe.com.br.

PROGRAMAÇÃO

Dom Cavati

Local: Escola Estadual

Inscrições e informações: (33) 3321-6829/ 0800 570 0800

02/10

19h30: Palestra Como vender, conquistas e reter clientes

21h: Palestra Linhas de crédito para as MPEs

Caratinga

Local: UNEC

Inscrições e informações: (33) 3321-6829/ 0800 570 0800

03/10

19h: Painel Sebraetec – Inovação para a sua empresa

19h30: Palestra Estoque – o que a gestão de estoque representa para a sua empresa?

20h10: Teatro empresarial com Floramanga – Motivação e vendas

Iapu

Local: Salão da Igreja Matriz de Iapu (Praça Higino Fernandes, 44, Centro)

Inscrições e informações: (33) 3321-6829/ 0800 570 0800

04/10

19h: Palestra Cooperativismo de crédito

19h30: Teatro empresarial com Floramanga – Motivação e vendas

São João do Oriente

Local: Câmara Municipal

Inscrições e informações: (33) 3321-6829/ 0800 570 0800

04/10

19h: Palestra Estoque – como controlá-lo?

19h40: Teatro empresarial com Floramanga – Motivação e vendas