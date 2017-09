Santa Bárbara do Leste promove palestras para os integrantes da “Melhor Idade”

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã de ontem, teve início em Santa Bárbara do Leste os eventos relacionados ao Dia do Idoso, que é comemorado no dia 1º de outubro. As equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e da Secretaria Municipal de Saúde convidaram palestrantes que despertaram o interesse de todos.

A primeira palestra foi ministrada pelo advogado André Arlindo F. Cruz e teve o seguinte tema: “O Direito Previdenciário do Idoso”. O advogado explicou aos participantes quais os principais direitos que eles têm junto ao INSS e se colocou à disposição para tirar as principais dúvidas do grupo.

A segunda palestra teve como tema “A Saúde do Idoso” e foi realizada pela médica Sabrina Guerson, que atende no PSF Rural do município. Ela falou sobre a importância de se ter uma vida ativa, principalmente quando se está na “melhor idade”.

De acordo com a coordenadora do CRAS, Marcela Rodrigues, os temas das palestras foram escolhidos cuidadosamente, discutindo assuntos que são realmente de interesse dos idosos.

Amanhã, a partir das 14h, haverá no Ginásio Poliesportivo mais um novo evento em comemoração ao “Dia do Idoso”, que contará com a presença do “Grupo Espaço Vida”, de Vargem Alegre. Haverá também gincana para os integrantes do Grupo da Terceira Idade e muita diversão.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Viana, aproveitou o momento para convidar todos os participantes do evento para frequentarem o Grupo da Terceira Idade do município. As reuniões acontecem às terças e quintas-feiras, às 07h, no Ginásio Poliesportivo.