Capacitação em manejo de escorpiões

Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano orienta profissionais e técnicos em Saúde Pública dos municípios da microrregião

CARATINGA- A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, realiza ao longo desta semana, no auditório da sua Unidade Descentralizada (UDC) em Caratinga, a ‘Capacitação para o manejo de escorpiões’ para os profissionais e técnicos em Saúde Pública dos municípios que fazem parte da microrregião. A capacitação começou na segunda-feira (25) e prossegue até amanhã, na avenida Dário Grossi, 65.

De acordo com Fabiano Martins e Manoel Carlos, ambos Referência Técnicas em Zoonoses da SRS de Coronel Fabriciano, o objetivo do evento é capacitar profissionais de saúde dos municípios no manejo de escorpiões, buscando facilitar o atendimento a denúncias feitas pela população, além de habilitar os profissionais de vigilância em saúde para reconhecer e diferenciar os escorpiões, conforme interesse para a saúde pública, importância epidemiológica e características biológicas.

CUIDADOS

Segundo descreve o Ministério da Saúde (MS), acidente escorpiônico ou escorpionismo é o “quadro decorrente da inoculação do veneno, introduzido no organismo pelo aguilhão presente na cauda do escorpião. Os escorpiões ou lacraus pertencem ao filo dos artrópodes e a classe dos aracnídeos. Têm como característica o corpo dividido em duas partes (cefalotórax e abdômen). No cefalotórax, também chamado de prossoma, estão localizados os quatro pares de pernas e 1 par de pinças. Após o último segmento do abdômen fica localizado o órgão inoculador de veneno denominado télson”.

São encontrados em praticamente todos os ambientes, porém o crescimento desordenado dos centros urbanos propicia condições mais favoráveis à instalação e proliferação desses animais junto às habitações, em ambientes peri e intradomiciliares. Encontram esconderijos em terrenos baldios, velhas construções, sob o entulho, pilhas de madeira, tijolos, caixas de luz, dentre outros.

Como principais cuidados para se prevenir, o MS recomenda usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem; examinar calçados e roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-las; não acumular lixo orgânico, entulhos e materiais de construção; vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés; utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos; manter limpos os locais próximos das residências, jardins, quintais, paióis e celeiros; combater a proliferação de insetos, principalmente baratas e cupins; preservar predadores naturais como seriemas, corujas, sapos, lagartixas e galinhas e limpar terrenos baldios pelo menos na faixa de um a dois metros junto ao muro ou cercas.