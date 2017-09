Secretaria de Agricultura inicia entrega alevinos da safra de piscicultura 2017/2018

CARATINGA – A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios de Caratinga iniciou no último final de semana, a entrega de alevinos da safra de piscicultura do biênio 2017/2018. O repasse faz parte do “Programa + Peixe” e visa incentivar a agricultura familiar através da piscicultura. No sábado (23), foram entregues 8.220 alevinos de tilápia, uma espécie de boa aceitação de mercado e que pode servir de alimento para a própria família dos criadores de peixe. Os peixes recém-saídos dos ovos são adquiridos pelos produtores a preço de custo. A compra é intermediada pela Prefeitura de Caratinga, através de uma empresa de Viçosa, na Zona da Mata. O técnico em Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Ciro Ferreira de Vasconcelos, disse que o “Programa + Peixe” auxilia os proprietários rurais do Município na distribuição de alevinos e também na assessoria técnica dedicada à piscicultura.

O zootecnista Wilian Chaves afirma que a tilápia é o de peixe mais produzido do Brasil e o segundo no mundo. Geralmente, o abate da espécie pode ser feito após seis meses de criação. A carne do peixe, além de saborosa, pode ser retirada através de filés sem espinhos. O zootecnista lembra que após a aquisição dos alevinos, o agricultor deve deixar a sacola com os peixes no tanque de terra por 30 minutos antes de fazer a soltura. Essa etapa ajuda o animal a se adaptar à temperatura da água. “Se a temperatura da água de transporte com a água do local onde ele vai ser solto tiver diferente, o peixe vai levar o choque térmico e pode morrer todos os alevinos. Então é importante chegar ao local com a embalagem totalmente fechada e com oxigênio, colocar ela dentro do açude, da represa ou onde os alevinos vão ser soltos, deixar por volta de meia hora, para poder igualar a temperatura da embalagem com a temperatura do local”. Após esse tempo, Chaves explica que a sacola deve ser aberta e os alevinos podem ser soltos de forma natural.

A entrega será feita a cada 15 dias. A expectativa é que 140 alevinos sejam entregue até março de 2018, beneficiando aproximadamente 40 produtores rurais da agricultura familiar.

Os produtores/piscicultores que quiserem participar do Programa devem ir até a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios de Caratinga, localizada à Rua Cel. Antônio da Silva, nº 700 ou ligar para o telefone (33) 3329-8052.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga