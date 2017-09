BIENAL DE UBÁ

Cartunista Edra é um dos convidados da Bienal. Ele lançará seu mais recente livro “Cometa Cartum” durante o evento

DA REDAÇÃO – A Bienal do Livro de Ubá 2017, que acontece de hoje até sábado (30) com o tema “Ler, Conectar e Criar”, contará com seis espaços com atrações realizadas simultaneamente para diversos públicos e idades. O artista caratinguense Edra estará participando do evento ministrando um workshop “Como trabalhar cartum e quadrinhos em sala de aula”, às 13h de hoje, no auditório do Colégio Sagrado Coração de Maria. Para isso, um estande foi montado com uma exposição didática sobre charges, cartuns, ilustrações, caricaturas e história em quadrinhos. Durante o evento, Edra lançará seu mais novo livro, “Cometa Cartum”.

PROGRAMAÇÃO

Toda a programação será realizada na Praça São Januário e no seu entorno. No Fórum Cultural, visitantes poderão conferir a exposição permanente “Poética da Paz”, da artista plástica Eni de Carvalho. Já o auditório do Colégio Sagrado Coração de Maria, será palco da abertura oficial do evento e também receberá diversas palestras. No espaço físico da praça acontecerá o show do humorista Saulo Laranjeira.

A Bienal contará com três palcos, o principal “O autor e o palco”; o “Lounge do Escrito” e “Mais respeito, eu sou criança”, voltado para o público infantil, além da tenda alternativa “Criança pode tudo”.

Toda a programação é gratuita. A Bienal do Livro de Ubá é uma realização da Prefeitura, através das secretarias municipais de Educação e Cultura. A programação completa pode ser vista no site www.uba.mg.gov.br.