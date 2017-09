Funec-Casu reabre a Farmácia Solidária em novo endereço

Uma década de sucesso do projeto da Funec-Casu que recebe doações de medicamentos e os redirecionam gratuitamente para instituições e pacientes. Em 2017 eram cerca de 200 atendimentos/mês, mas atualmente são entregues mais de 10.000 comprimidos mensalmente

CARATINGA – A Funec – Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora do CASU (Centro de Assistência à Saúde Unec) reabriu a Farmácia Solidária para continuar beneficiando milhares de pessoas de Caratinga e região e, desde a segunda-feira (25), passou a atender em novo endereço. A Farmácia Solidária está instalada junto ao serviço de Especialidades Médicas do CASU e funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 17h, no Ginásio da Unidade 2 do UNEC, situado à Rua Niterói, s/nº, no Bairro das Graças, em Caratinga.

Comemoração dos 10 anos da Farmácia Solidária

Em 2007 a Funec-Casu inaugurou a Farmácia Solidária. Na primeira fase do projeto, quando o CASU ainda funcionava na Rua Raul Soares, no Centro de Caratinga, eram feitos cerca de 200 atendimentos por mês. Hoje o CASU tem motivos para comemorar, pois já atingiu a marca de entrega de 10.471comprimidos por mês.

O objetivo da Funec-Casu ao criar a Farmácia Solidária foi ajudar a população na aquisição gratuita de remédios e colaborar para diminuir a automedicação. Mesmo remédios vencidos ou considerados inadequados para o consumo podem ser entregues na Farmácia Solidária, uma vez que o projeto visa também dar a destinação correta a eles, evitando que a população os jogue no lixo comum e cause contaminação do solo e da água.

Todas as pessoas podem participar do projeto doando medicamentos e, assim, comemorar conosco os 10 anos de sucesso da Farmácia Solidária.

Como doar?

Podem contribuir com o projeto pessoas que possuam em casa quaisquer remédios que não estejam mais utilizando.

Onde entregar a doação?

Todos os medicamentos podem ser entregues nos postos de coleta das unidades 1 UNEC (Centro Educacional de Caratinga), Avenida Moacyr de Mattos, 29, Centro de Caratinga, no Hospital CASU e no Ginásio da Unidade 2, situados à Rua Niterói s/nº, próximo ao Campus II no Bairro das Graças.

O que acontece com os medicamentos doados?

Todas as doações passam por um rigoroso controle de qualidade: checagem da data de validade, avaliação da embalagem e depois de aprovados, os medicamentos serão encaminhados para entidades como asilos e unidades de saúde, bem como para qualquer pessoa que apresentar receita médica.

Como receber gratuitamente o medicamento?

Os medicamentos doados ao CASU podem ser adquiridos pelo paciente (ou um responsável) apresentando receita médica, Cartão SUS e documento de identificação diretamente na Farmácia Solidária, que fica no Ginásio da Unidade 2 do UNEC, situado à Rua Niterói, s/nº, no Bairro das Graças, em Caratinga, de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 17h.