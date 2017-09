Projeto Casa do Cidadão Itinerante da Doctum participa de Virada da Educação em E. E. Dep. Agenor Ludgero Alves

CARATINGA – No último sábado (23), aconteceu a Virada da Educação Minas Gerais 2017. Mais de 3.600 escolas estaduais abriram suas portas para receber a comunidade. A Virada da Educação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, e neste ano a Campanha foi direcionada a todos que por algum motivo saíram da escola antes de concluírem seus estudos na Educação Básica e agora desejam retornar

A Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves foi uma das escolas que integraram à Virada da Educação, no período de 8h às 11h, várias atividades e serviços foram disponibilizados durante o evento, entre eles puderam contar com a presença da equipe da Casa do Cidadão Itinerante, com a prestação de assistência jurídica aos participantes e visitantes, presentes na Virada da Educação.

O serviço da Casa do Cidadão Itinerante na Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves, foi prestado sob a supervisão do advogado e professor Rafael Soares Firmino e os estagiários: Leonardo Lucas Gomes; Davi Macedo de Andrade; Neuza Moreira Soares; Álvaro Celso Mendes; Manoel Vitor Dornelas; Daniel Baião Nunes; Moisés de Lima; Flávia Maria Cristina Diniz. Também esteve presente a assistente social Andreísa Carvalho da Silva, responsável pelas triagens dos atendimentos da Casa do Cidadão e a secretária Késia Garcia de Andrade.

Na Casa do Cidadão, funciona o EMAJ – Escritório Modelo de Assistência Jurídica – que proporciona aos alunos do curso de Direito da Doctum, o exercício da prática jurídica ainda na graduação, sob o amparo dos professores-orientadores, em estrutura própria regulamentada através do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ. Apesar de ter como atividade básica o atendimento às necessidades práticas dos alunos, na qualificação profissional, o Escritório Modelo de Assistência Jurídica também tem como finalidade, e não menos importante, a prestação de assistência jurídica às pessoas carentes, bem como orientá-las quanto aos seus direitos e deveres. O cidadão que optar por socorrer-se na Casa do Cidadão poderá contar com profissionais especializados nas diversas áreas jurídicas e com estagiários do Curso de Direito, treinados e capacitados para o atendimento ao público. Esta modalidade de atendimento é gratuita e dotada de estrutura totalmente desburocratizada, visando coibir as práticas seletivas típicas do mundo jurídico.

A Casa do Cidadão tornou-se referência no Município e em toda região e devido a grande demanda e procura pelos serviços prestados, uma extensão do projeto foi implantada, a “Casa do Cidadão Itinerante”, que tem como objetivo atender as pessoas que efetivamente, por falta de recursos, meios de transportes e outros, têm dificuldade para deslocar-se e buscar auxílio nas diversas atividades que englobam a Casa do Cidadão. Segundo a assistente social Andreísa de Carvalho da Silva, “a Casa do Cidadão Itinerante é o momento em que a atividade acadêmica de Extensão das Faculdades Doctum de Caratinga, vai de encontro à sociedade. Eventos assim são importantíssimos, pois além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Direito o contato in loco, proporcionamos cidadania a toda sociedade de Caratinga e região”.