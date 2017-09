Vistorias de veículos passam a ser agendadas

CARATINGA – Após toda compra de veículo, sendo usado ou zero km, o proprietário tem que realizar a transferência ou o registro em seu nome. Para realizar este serviço é necessário fazer a vistoria, que é o ato de avaliar um veículo, verificando suas condições de conservação e manutenção, impedindo que veículos fora das especificações dos fabricantes ou sem condições de uso sejam legalizados. E agora as vistorias podem ser agendadas.

A VISTORIA

O vistoriador confere a numeração de chassi, motor, carroceria e outros, além de avaliar itens externos e visíveis. O objetivo da vistoria é evitar que veículos fora das especificações dos fabricantes ou sem condições de uso sejam legalizados, assegurando a legitimidade da propriedade, autenticidade da identificação do veículo e da documentação, além de constatar se os equipamentos estão em condições corretas e seguras para o uso.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o procedimento é executado pelos órgãos de trânsito e segue alguns critérios uniformes em todo o país.

Em Minas Gerais, o Detran está vinculado a Polícia Civil, que é responsável pelos serviços de emplacamento e vistoria.

VISTORIA AGENDADA

Em Caratinga, este serviço é realizado na delegacia de Polícia Civil e obedece aos critérios de ordem de chegada, contudo a partir do próximo dia 2 de outubro (segunda-feira), passará a ser agendado com dia e horário, para que o cidadão possa ter mais comodidade e agilidade no serviço.

A delegada de Trânsito, Dagmar Calais, em entrevista coletiva na tarde de ontem, explicou que as vistorias e selagens de veículos serão agendas pelo proprietário do veículo ou pelo despachante, no site www.detran.mg.gov.br. A delegada explicou o procedimento. “Basta entrar no sistema e confeccionar a ficha cadastro e, em seguida, imprimir a guia da taxa de transferência de veículo, primeiro emplacamento ou segunda via recibo em qualquer agência bancária, e posteriormente programar agendamento de data e hora”.

Ainda de acordo com a delegada, após o agendamento no sistema, procura-se o vistoriador José Luiz, que ele irá verificar os itens básicos, que são a numeração do chassi, do motor, retrovisor, pneus e lataria.

As vistorias serão agendadas de 10 em 10 minutos, e o condutor do veículo deverá chegar cerca de 20 minutos antes do horário marcado para que o motor do veículo refrigere.

De acordo com a delegada, a medida adotada gerará comodidade, pois o cidadão poderá escolher o dia e horário que melhor lhe convier (de acordo com a disponibilidade), será atendido em horário agendado, diminuirá em muito o tempo de espera, não causará filas de espera e trará mais segurança para o trânsito na área de vistoria, pois diminuirá o fluxo de veículos ao mesmo tempo.

Caratinga passa a ser o 7º município do interior do estado a receber o benefício e se iguala a grandes cidades. Antes apenas Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba, Divinópolis e Curvelo tinha a qualificação. “Com isso a Polícia Civil de Caratinga, mais uma vez, sai na vanguarda das inovações tecnológicas, na tentativa de melhorar sua prestação de serviços à população”, finalizou a delegada.