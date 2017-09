Movimento Sem Casa volta a fazer manifesto na Câmara

Presidente nomeia comissão para acompanhar o caso

CARATINGA – Nesta terça-feira (26), os integrantes do Movimento Sem Casa estiveram novamente na reunião da Câmara. Munidos de cartazes, apitos e faixas, eles cobraram apoio do legislativo para agilizar o processo de liberação do terreno que foi ocupado desde o último dia 7 no Conjunto Habitacional.

O presidente da Associação, João Lourenço, disse que da primeira vez que estiveram na Câmara nada foi resolvido e afirmou que “os protestos continuarão acontecendo até que haja algum parecer das autoridades sobre a liberação do terreno”.

Diante da segunda manifestação, o presidente Valter Cardoso usou a tribuna e nomeou uma comissão composta pelos vereadores Cleon Coelho, Ricardo Gusmão e Ronaldo Carvalho para ouvir os manifestantes e cobrar do executivo municipal providências. “Hoje a manifestação foi mais tranquila, conseguimos ouvir os anseios deles e vamos tentar ajudar”.

O problema em relação a esse terreno teve início no ano de 2009 e segue em tramitação na Justiça. À época, quando da gestão de João Bosco Pessine, a prefeitura tentava negociar a área para que nela fosse construída casas populares. Porém, houve denúncia que o terreno não tinha escritura pública e que seria pago por ele o valor de R$ 726 mil, dividido em seis vezes. Devido a situação, foi impetrada ação civil pública de improbidade administrativa, pois o lugar não tinha escritura e também constam nos autos que o valor foi considerado acima do valor de mercado, além das obras de infraestrutura não terem sido licitadas.