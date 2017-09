Caratinga recebe etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura

Objetivo é divulgar as tecnologias e promover a troca de informações entre o setor

CARATINGA – O município de Caratinga recebe hoje mais uma etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura. A iniciativa é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas (Seapa) e da Emater-MG, em parceria com as prefeituras da região, além de outras instituições públicas e privadas.

Esta é a 17ª edição do circuito, que tem o objetivo de divulgar as tecnologias do setor e promover a troca de informações entre técnicos, empresários e agricultores para melhorar a qualidade do café, reduzir custos na produção e aumentar a renda dos produtores. O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão, participa da abertura do evento.

O Circuito Mineiro de Cafeicultura é realizado nas quatro regiões produtoras de café de Minas Gerais: Sul de Minas, Cerrado, Matas de Minas e Chapada de Minas. As etapas deste ano começaram em março e seguem até o mês de novembro, realizando mais de 30 eventos nas regiões produtoras.

A participação dos produtores é gratuita e as inscrições são feitas nos locais dos eventos. Nessa etapa serão abordados temas como a administração e a certificação de propriedades cafeeiras, a história do Café das Matas de Minas e a experiência do associativismo na cafeicultura do Sul de Minas.

Principal atividade agropecuária

O café é a principal atividade agropecuária de Caratinga. A atividade envolve 1,2 mil produtores rurais, numa área plantada de 7 mil hectares. Com produção de 12,5 mil toneladas, Caratinga se destaca como o principal produtor de café da região do Rio Doce. O município responde sozinho por 14% da produção regional.

Segundo o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Pedro Leitão, pela importância da atividade para a economia da região, é fundamental investir em tecnologias e na certificação da produção para garantir mercado e aumentar a renda com a atividade.

“O Circuito Mineiro de Cafeicultura é um evento tradicional, já consolidado entre os cafeicultores do estado e cumpre essa função de extensão rural, que é levar tecnologias ao produtor, apresentar o que o há de novo e discutir as dificuldades de acordo com a realidade de cada região”, afirma.

Na etapa de Caratinga, serão abordados temas como a administração e a certificação das propriedades cafeeiras, a história do Café das Matas de Minas e a experiência do associativismo na cafeicultura do Sul de Minas Gerais.

O assessor especial de Café da Seapa, Niwton Moraes, irá ministrar a palestra “Administração de Propriedades Cafeeiras”. Ele vai falar sobre a necessidade do produtor adotar uma gestão moderna e eficaz de sua propriedade. Outras palestras ministradas por técnicos da Emater-MG.

Serviço:

Circuito Mineiro de Cafeicultura – Etapa de Caratinga



Data: 28/9/2017 (quinta-feira)

Horário: de 12h às 18:30h

Local: Centro de Convenções Prof. Júlio Caldeira – UNEC

Av. Moacyr de Mattos, 49 – Centro – Caratinga