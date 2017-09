Santa Bárbara do Leste agora tem “Comissão Municipal de Geografia e Estatística”

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Aconteceu na manhã de ontem, a primeira reunião para formação da “Comissão Municipal de Geografia e Estatística”. Os representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estiveram presentes para esclarecer as principais dúvidas dos participantes e destacar a importância da Comissão para o direcionamento dos trabalhos no município.

Segundo o representante do IBGE, Obede Edon Silva, as comissões municipais têm o objetivo de colaborar com a equipe do IBGE, dando suporte quando necessário, na realização do Censo Agropecuário 2017. Obede destacou que as pesquisas acontecerão de outubro/2017 a fevereiro/2018 e servem para analisar as estruturas e dinâmica da produção agrícola e facilitar o planejamento e monitoramento das políticas públicas dessa área.

Em Santa Bárbara dos Leste, os recenseadores que realizarão a pesquisa são Ruth Ferreira Pedroso e Victor Crisóstomo da Silva.

Participaram da reunião representantes do IBGE e membros de instituições públicas e privadas do município, os quais integram, a partir de agora, a Comissão Municipal de Geografia e Estatística.