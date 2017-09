Câmara Municipal de Piedade de Caratinga apresenta prestação de contas

PIEDADE DE CARATINGA – Em reunião realizada nas dependências da Câmara Municipal de Piedade de Caratinga, na terça-feira (19), os vereadores receberam a prestação de contas relativas ao período de janeiro a julho de 2017, gestão da presidente da mesa Patrícia Mônica da Silva (PTC).

Na ocasião, o contador Márcio do Carmo, o ‘Didi’, apresentou os gastos e receitas em detalhes. Os vereadores receberam a planilha com todos os dados. Segundo Márcio Didi, essa mesma planilha foi enviada aos órgãos fiscalizadores como Tribunal de Contas e outros. “Não mascaramos nenhum dado. Quero parabenizar a presidente da mesa Patrícia pela transparência na gestão dos recursos da Câmara”, declarou. O contador ainda lembrou que além da transparência, a gestão tem sido pautada nos regulamentos que regem o funcionamento dentro de todos os princípios legais, inclusive investindo em informática, possibilitando uma maior clareza, organização e acesso das pessoas as ações da câmara.

O assessor jurídico da Câmara Ricardo Andrade Fernandes também prestou conta das ações do legislativo, segundo todas as preposições e projetos que tramitaram na casa já foram votados, exceto, sistema de inspeção municipal que teve pedido de vista pelo vereador Warlison de Souza Nogueira (PDT), devendo voltar em pauta para votação. “Não temos processo judicial. Dentro da rotina, apenas pedido de informação solicitado pelo Ministério Público que estamos respondendo dentro do prazo. A Câmara encontra-se em dia que todas as obrigações jurídicas”, afirmou o assessor jurídico.

A vereadora Patrícia, presidente da mesa, disse que faz questão de prestar contas e esclarecer detalhadamente onde são investidos os recursos da Câmara. Patrícia lembrou que embora não conste na prestação de contas, já que ela compreende o período de janeiro a julho; em agosto foi efetuado repasse de mais de R$ 35 mil ao executivo. “Mesmo realizando algumas manutenções no sistema de iluminação e nas câmeras de vigilância do prédio que precisavam ser feitas, além de investimentos em informática, tivemos o cuidado de gastar menos. Tudo para que tivéssemos orçamentos mais baratos e pudéssemos devolver esta quantia para que o município realize a compra deste veículo e destine-o ao Conselho Tutelar. Administramos com transparência, para que todos tenham acesso a contas e gastos. Nesta época de descrédito dos políticos, precisamos resgatar a política para que as pessoas atuem mais e confiem que existe um caminho pra isso, e o caminho passa pela honestidade, pela transparência nos gastos do dinheiro público”, disse a presidente, que ainda lembrou que durante este período, “nenhum gasto com combustíveis foi realizado”.

O vereadores presentes Moisés Soares de Oliveira (DEM), José Alcides de Souza (PSB), Geraldo Silva de Freitas (PSDB), Jorge Natal Oliveira (PP), Raimundo Sabino de Sousa (PEN), Patrícia Mônica Silva e Moacyr Firmino Oliveira (PSL), aprovaram a prestação de contas, pois nenhum deles viu necessidade de mais esclarecimentos.