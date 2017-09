Secretaria de Agricultura irá distribuir quase 4 mil mudas frutíferas

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga adquiriu na última semana 3.900 mudas de plantas frutíferas para serem distribuídas para produtores e trabalhadores rurais cadastrados em uma associação. A ação faz parte do “Programa Plantar +”, um projeto da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios. O Programa tem o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional sustentável da agricultura familiar, incentivar o desenvolvimento de culturas frutíferas alternativas, diagnosticar quais espécies se adaptam às diversas regiões do Município. A expectativa da Prefeitura é que o Programa Plantar +, também aumente o repasse do ICMS Solidário do Município, melhorando a geração de receitas de Caratinga. As mudas vieram do Viveiro Dona Euzébia, na região de Viçosa. No local, os técnicos da Secretaria de Agricultura de Caratinga também fizeram a aquisição de 1250 kg de calcário e 1200 kg de adubo mineral. O projeto tem a parceria do Instituto Estadual de Florestas (IEF), EMATER, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Serão distribuídos 609 kits para os produtores rurais da agricultura familiar, contendo uma determinada quantidade de mudas frutíferas e os fertilizantes. O plantio terá o apoio do IEF, EMATER E IMA. Os agricultores poderão utilizar as mudas para a criação de um quintal agroecológico, implantação ou renovação de pomares já existentes, composição da mata ciliar. 12 associações de produtores rurais estão inscritos no Programa Plantar +. O número de kits distribuídos para cada uma delas irá depender do número de agricultores familiares cadastrados. As mudas estão sendo catalogadas no viveiro do Instituto Estadual de Florestas.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga