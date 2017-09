Câmara prorroga prazo de validade do concurso público

Certame realizado em 2015 foi prorrogado em dois anos

CARATINGA- A Câmara Municipal de Caratinga publicou a Portaria n.º 33 de 19 de setembro de 2017, que prorroga em dois anos o prazo de validade do concurso público de Edital n.º 001/2014 da Câmara Municipal de Caratinga, realizado pela empresa Consulplan Consultoria Ltda. e homologado em 1º de outubro de 2015.

O prazo de validade e a possibilidade de prorrogação estão estabelecidos no edital do concurso, que cita que: “A validade deste Concurso Público é de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período”.

O CONCURSO

O concurso público foi realizado no dia 22 de março de 2015 e teve aproximadamente 3.500 inscrições. 2075 candidatos fizeram suas inscrições. 21 pessoas foram aprovadas, destas, 11 foram empossadas no dia 13 de outubro de 2015. Já em março de 2016 foram nomeados outros sete aprovados.

Foram disponibilizados os seguintes cargos de nível superior, ambos com vencimento de R$ 2.750: assistente jurídico legislativo, contador, controlador interno e oficial de redação legislativa. Em nível médio técnico, vaga para técnico de Informática, com salário de R$ 1.650.

Para o nível médio completo, vagas de oficial administrativo, recepcionista e telefonista, com salários de R$ 1.210, R$ 1.045 e R$1.045, respectivamente. Já no nível fundamental completo, os cargos de auxiliar administrativo, com salário de R$ 1.045 e motorista, com salário de R$ 1.210.

Já o nível fundamental incompleto – alfabetizado oferece vaga para auxiliar de serviços gerais, com vencimento de R$ 858. Os cargos em que houveram mais candidatos foram, auxiliar administrativo e oficial administrativo, com 543 e 480 candidatos em cada, respectivamente.

Do total de vagas criadas durante o prazo de validade do concurso público, 5% ficaram reservadas aos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, através de apresentação de laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência.