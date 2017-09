Incêndio assusta moradores do Esplanada

CARATINGA – Um incêndio na noite desta segunda-feira (25) assustou moradores do bairro Esplanada, mais propriamente aqueles que residem nas ruas Francisco Januário Lopes e Sebastião Anacleto de Miranda. As chamas chegaram a atingir quatro metros de altura. Os bombeiros militares foram acionados e impediram que as chamas atingissem as residências.

Os bombeiros militares alertam a população para que tome certos cuidados. Eles observaram que na região de Caratinga existe a cultura de colocar fogo em lixo ou mesmo em vegetação seca, mas isso deve ser evitado, pois pode provocar incêndio de grande proporção.