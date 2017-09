Escola Feliciano Miguel Abdalla realiza I Mostra Cultural

Evento contou com exposição de trabalhos, apresentações artísticas e comidas típicas

CARATINGA – A Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla realizou, no sábado (23), a I Mostra Cultural “O Brasil e os brasileiros”, que é um trabalho desenvolvido dentro do Projeto VEM – Virada Educação Minas Gerais da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais(SEE). A Escola abriu as portas para a comunidade do bairro Floresta e proximidades.

A Mostra contou com a participação de mais de 200 alunos do Ensino Fundamental. Os trabalhos foram divididos por temas e cada turma apresentou uma das cinco regiões geográficas do Brasil. A comunidade pode acompanhar a apresentação de danças e conhecer os pratos típicos de cada região. Outro momento bem recebido pelo público foi a apresentação da Roda de Capoeira.

De acordo com a diretora da Escola, Elaine Melo, a Mostra alcançou os objetivos propostos. “Conseguimos um momento único de interação entre a escola e a comunidade. Contamos com a participação de muitos pais e familiares, que acompanharam as apresentações. Essa interação entre a família e escola reforça o comprometimento dos pais com as atividades desenvolvidas pelos alunos e pelo corpo docente da nossa escola. Foi um projeto com envolvimento de todos os professores, dos profissionais que nos auxiliam cuidando da limpeza e do bom andamento da escola. Só tenho a agradecer aos pais, aos profissionais, e a toda comunidade escolar pela participação e envolvimento no evento”.

Elaine também destacou a participação e o apoio da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga. “Agradeço a participação da diretora da SRE, Landislene Gomes Ferreira, a ‘Landinha’, e também da inspetora Cleice Mara Rocha”.

VEM – Virada Educação Minas Gerais

O VEM é um projeto da Secretaria de Estado de Educação que visa estimular as escolas a abrirem suas portas e mostrarem para a comunidade as ações e projetos que desenvolvem. O VEM é uma forma de tornar a escola mais atrativa para os alunos, potencializando os saberes do ambiente escolar e evitando a evasão.