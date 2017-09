Núcleo do Câncer promove “Uma Noite de Primavera”

CARATINGA – Com mais de mil pessoas cadastradas e 400 assistidos ativos, o Núcleo do Câncer faz um grande trabalho na cidade e depende de doações para que os serviços continuem sendo ofertados às pessoas doentes. Com objetivo de angariar fundos para cobrir as despesas, pois foram contratadas mais duas psicólogas para dar um suporte maior aos assistidos e familiares, o Núcleo realiza no próximo sábado (30), às 21h, no América, o evento “Uma Noite de Primavera”.

Segundo o presidente José Maria Gonçalves, serão servidos vários pratos, alguns frios e frutas. “Gostaria que a população participasse. Serão disponibilizados 250 ingressos, que chamamos de doações, no valor de R$ 30,00 cada. Os interessados podem ligar para o Núcleo, através do número (33) 3321-7042 ou vir aqui na sede, que fica Travessa João Coutinho, 22, no Centro”.

Além de um ambiente muito alegre, enfeitado com flores, serão realizados dois shows, sendo um de rock com Sérgio Mogga e depois voz e violão com Luiza Rico, cantando vários estilos musicais. “Quem já veio em nosso evento sabe o quanto é gostoso o ambiente. É um momento de encontrar com os amigos, participar com a gente e ver o trabalho que o Núcleo faz em prol dos assistidos”, pontua José Maria.

Ainda de acordo com José Maria, é notório que o trabalho com psicólogos tem muito êxito, as pessoas ficam mais tranquilas durante o tratamento, por isso as contratações. “Estamos na eminência de conseguir mais uma assistente social, pois notamos a necessidade de ir à casa dos assistidos. Temos que arrecadar mais fundos e é com esses eventos que conseguiremos”.