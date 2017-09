Hospital CASU realiza cirurgias de pequeno, médio e grande porte

CASU realiza diversas modalidades de cirurgias integradas ao Arco Cirúrgico, um equipamento moderno que garante precisão nos procedimentos seguindo criteriosamente os protocolos de cirurgia segura e de prevenção de infecção hospitalar

CARATINGA – Pensando no conforto e na segurança do paciente, o Hospital CASU está sempre investindo em tecnologia de última geração para todos os setores. O CASU realiza um atendimento de excelência desde o acolhimento do paciente à realização dos procedimentos e implantou o Centro Cirúrgico do Hospital CASU é um dos setores que vem recebendo investimentos e realizando desde cirurgias mais simples e de pequena complexidade, como até as de médio e grande porte, que antes eram realizadas em outras cidades, que duram, em média duas horas, como fraturas trocantérica (do fêmur), ou outras realizadas em menos tempo, como colecistectomia (retirada de vesícula), partos, histerectomia, dentre outras.

O diferencial do Hospital CASU é a estrutura do Centro Cirúrgico. Além da mesa ortopédica de última geração, acoplada ao Arco Cirúrgico, adquirido em julho desse ano, que é um equipamento moderno usado para garantir precisão e colaborar para o sucesso em cirurgias ortopédicas, vasculares, cardíacas, urológicas e outras, o bloco cirúrgico conta com carrinho um moderno para os médicos anestesistas.

Investimentos em alta tecnologia

Como complemento, o Hospital CASU trabalha com a humanização do paciente. Assim, implantou uma grande estrutura de suporte ao pós-operatório, pois os pacientes, como por exemplo, os idosos, que precisam do atendimento, contam com o monitoramento, que é realizado na Unidade Semi-intensiva.

Com todos os investimentos em alta tecnologia, o Hospital CASU é o único da microrregião capaz de realizar diversas modalidades de cirurgias integradas ao mesmo equipamento e segue criteriosamente por toda a equipe de profissionais de saúde, os protocolos de cirurgia segura e de prevenção de infecção hospitalar usando métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico.

Além de investimentos, O CASU mantém um Setor Interno de Engenharia Clínica no qual profissionais qualificados dão suporte técnico aos profissionais de Saúde para garantir o funcionamento dos equipamentos, monitorando a realização de cirurgias.

O Hospital CASU atua nos bastidores para que você, e sua família tenham a garantia da excelência do atendimento hospitalar.

10 objetivos do Protocolo de Cirurgia segura do Hospital CASU

1- Operar o paciente correto no setor cirúrgico;

2- Usar métodos para impedir danos na administração de anestésicos, protegendo o paciente da dor;

3- Reconhecer e se preparar para perda de via aérea ou função respiratória, que ameacem a vida;

4- Reconhecer efetivamente e se preparar para o risco de grande perda sanguínea;

5- Evitar indução de reação alérgica ou adversa de drogas para os quais o risco ao paciente é reconhecido;

6- Usar métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico;

7- Impedir a retenção inadvertida de compressas ou instrumentos nas feridas cirúrgicas;

8- Manter e identificar precisamente todos os espécimes cirúrgicos;

9- Comunicar e trocar informações críticas para a condução segura da operação e

10- Estabelecer vigilância de rotina sobre a capacidade, volume e resultados cirúrgicos.